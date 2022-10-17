Пионтковский: ​Суровикина коллеги по сирийской бойне назвали "генерал Армагеддон". Это все равно, что его уволили из гестапо за жестокость

"Суровикин – это чудовищная фигура. Понимаете, во-первых, в мировой прессе он назван "палачом Алеппо", "мясником Алеппо". С точки зрения его военного искусства. Оно в чем заключалось? Что они делали в Сирии? Они расстреливали всеми возможными способами – ракетами с Каспийского моря, еще откуда-то – беззащитный [сирийский] город Алеппо и другие. И расстреливали сунитских повстанцев, у которых не было ни авиации, естественно, ни противовоздушной обороны", – сказал он.

Публицист подчеркнул, что в Украину Суровикина направили "вот с таким набором знаний".

"Он здесь его продолжает применять. Но у него совершенно изумительная биография. Вы знаете, что он шесть месяцев провел в российской тюрьме? Молодой капитан Суровикин [...] командовал танком, который в августе [1991 года] во время путча раздавил трех защитников Белого дома [в Москве]. Когда вывели войска гекачеписты, только единственное подразделение – Суровикина – выполнило приказ. И даже Суровикин проявил личную инициативу, намотав на гусеницы своего танка", – объяснил Пионтковский.

По его словам, из тюрьмы его освободили с помощью "высоких покровителей".

"Так вот о репутации. "Мясником Алеппо" его назвали мировые медиа, а свои коллеги по сирийской бойне, русские генералы, ему дали между собой другое прозвище: "генерал Армагеддон". Вы понимаете? Чтобы русские генералы назвали своего коллегу "генералом Армагеддоном" – это все равно, если бы его уволили из гестапо за жестокость. Вот фигура этого нового руководителя "военной операции", – подчеркнул Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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