ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я Это русская сторонка, это родина моя". Херсонский коллаборант Стремоусов прочитал стихотворение о "референдумах" во всем мире о присоединении к России. Видео

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Стремоусов пообещал по всей земле "народные референдумы" за "присоединение к России"
Стремоусов пообещал по всей земле "народные референдумы" за "присоединение к России"
Скриншот: Кирилл Стремоусов / Telegram

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов 18 октября в Telegram разместил видеоролик, в котором он исполняет стихотворение неизвестного автора.

Стихотворение содержит месседж о том, что "русская держава" скоро распространится на весь мир. 

"Уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией. И это братцы, не фантастика – это реальность туманной Андромеды", – написал Стремоусов.

Коллаборант на фоне сменяющих друг друга на экране мировых туристических достопримечательностей прочитал следующие строки:

Вижу горы и долины, вижу реки и поля

Это русское приволье, это родина моя

Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест

Это русская держава, сколько здесь любимых мест

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай

Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край

Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я

Это русская сторонка, это родина моя

Недалече пирамиды, Нил течет богат водой

Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.

Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас

Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас

Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду.

Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду!

Вот индейцы курят трубку И протягивают мне,

Все на свете любят русских, На родной моей земле.

Контекст:

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

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