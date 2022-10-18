"Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я Это русская сторонка, это родина моя". Херсонский коллаборант Стремоусов прочитал стихотворение о "референдумах" во всем мире о присоединении к России. Видео

Стихотворение содержит месседж о том, что "русская держава" скоро распространится на весь мир.
"Уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией. И это братцы, не фантастика – это реальность туманной Андромеды", – написал Стремоусов.
Коллаборант на фоне сменяющих друг друга на экране мировых туристических достопримечательностей прочитал следующие строки:
Вижу горы и долины, вижу реки и поля
Это русское приволье, это родина моя
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест
Это русская держава, сколько здесь любимых мест
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай
Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я
Это русская сторонка, это родина моя
Недалече пирамиды, Нил течет богат водой
Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас
Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку И протягивают мне,
Все на свете любят русских, На родной моей земле.
Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.
Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.
Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.