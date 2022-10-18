"Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я Это русская сторонка, это родина моя". Херсонский коллаборант Стремоусов прочитал стихотворение о "референдумах" во всем мире о присоединении к России. Видео

Стремоусов пообещал по всей земле "народные референдумы" за "присоединение к России" Скриншот: Кирилл Стремоусов / Telegram

Стихотворение содержит месседж о том, что "русская держава" скоро распространится на весь мир.

"Уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией. И это братцы, не фантастика – это реальность туманной Андромеды", – написал Стремоусов.

Коллаборант на фоне сменяющих друг друга на экране мировых туристических достопримечательностей прочитал следующие строки:

Вижу горы и долины, вижу реки и поля

Это русское приволье, это родина моя

Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест

Это русская держава, сколько здесь любимых мест

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай

Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край

Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я

Это русская сторонка, это родина моя

Недалече пирамиды, Нил течет богат водой

Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.

Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас

Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас

Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду.

Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду!

Вот индейцы курят трубку И протягивают мне,

Все на свете любят русских, На родной моей земле.