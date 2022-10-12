Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании псевдореферендумов в Украине

За резолюцию проголосовали 143 страны, против – пять, воздержались – 35.

Против резолюции, в частности, голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главными сигналами резолюции являются:

30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.