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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании псевдореферендумов в Украине

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Резолюцию поддержали 143 страны
Резолюцию поддержали 143 страны
Фото: depositphotos.com

Генассамблея ООН на заседании 12 октября приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За резолюцию проголосовали 143 страны, против – пять, воздержались – 35.

Против резолюции, в частности, голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.

Скриншот: Суспільне Новини / YouTube
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главными сигналами резолюции являются:

  • подтверждение ничтожности результатов "референдумов" и отклонение любого изменения статуса украинских областей;
  • призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины;
  • требование к России немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, референдум, война, аннексия, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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