Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании псевдореферендумов в Украине

За резолюцию проголосовали 143 страны, против – пять, воздержались – 35.
Против резолюции, в частности, голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главными сигналами резолюции являются:
30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.