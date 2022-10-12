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"Сегодня – Украина, а завтра – любой из нас". Представитель Германии в ООН призвал принять резолюцию о непризнании российских псевдореферендумов

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Линднер отметил, что Россия не брезгует даже ядерными угрозами против Украины
Линднер отметил, что Россия не брезгует даже ядерными угрозами против Украины
Фото: EPA

Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины Россией являются юридически никчемными. Об этом заявил представитель Германии в ООН, депутат Бундестага Тобиас Линднер во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Методичка россиян проста – они отвергают само право на существование своего суверенного соседа и начали агрессивную войну. Россия захватила некоторые земли. Чтобы обезопасить этот захват, РФ организовала то, что называет "референдумами". Россия сейчас угрожает удерживать эти территории любыми средствами", – отметил он.

Линднер отметил, что Россия не отбрасывают даже ядерные угрозы против Украины, которая добровольно отказалась от своего ядерного арсенала.

"Сегодня – Украина, а завтра это может быть любой из нас. Суверенное равенство и территориальная целостность будут отданы на милость кого угодно из наших соседей, если они будут иметь какие-либо территориальные претензии или исторические предпочтения. Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия являются юридически никчемными. Мы все обязаны не признавать их ни сейчас, ни когда-либо в будущем", – подчеркнул представитель Германии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня, 12 октября, в Генассамблее пройдет голосование по резолюции "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании проведенных Россией псевдореферендумов.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главным сигналом резолюции является подтверждение ничтожности результатов "референдумов" и отклонение любого изменения статуса украинских областей.

30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, ООН, война, оккупация, аннексия, война России против Украины
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