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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция на заседании Генассамблеи ООН: Вторгаясь в Украину Россия решила открыть путь другим войнам и аннексиям

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По слова Ривьера, насильственный захват территорий должно быть вопросом, из-за которого должна переживать любая страна-член ООН
По слова Ривьера, насильственный захват территорий должно быть вопросом, из-за которого должна переживать любая страна-член ООН
Фото: EPA

Война, развязанная Россией в Украине может дать толчок другим войнам – в Азии, Африке или Латинской Америке. Об этом постоянный представитель Франции при ООН Никола де Ривьер заявил во время заседания Генассамблеи ООН 12 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нападением на Украину Россия не только начала ужасную войну с глобальными последствиями в продовольственной, энергетической, экономической и ядерной сферах, но также РФ абсолютно целенаправленно нарушила главные принципы международного права", – сказал он.

По слова Ривьера, насильственный захват территорий должно быть вопросом, из-за которого должна переживать любая страна-член ООН.

"Вторгаясь в страну-соседа Россия решила открыть путь другим войнам и аннексиям. То, что сейчас происходит в Европе, может произойти завтра где угодно – в Азии, Африке, Латинской Америке", – считает представитель Франции.

Контекст:

Сегодня, 12 октября, в Генассамблее пройдет голосование по резолюции "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании проведенных Россией псевдореферендумов.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главным сигналом резолюции является подтверждение ничтожности результатов "референдумов" и отклонение любого изменения статуса украинских областей.

30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, война, вторжение, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Никола де Ривьер
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