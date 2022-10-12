Франция на заседании Генассамблеи ООН: Вторгаясь в Украину Россия решила открыть путь другим войнам и аннексиям

По слова Ривьера, насильственный захват территорий должно быть вопросом, из-за которого должна переживать любая страна-член ООН Фото: EPA

"Нападением на Украину Россия не только начала ужасную войну с глобальными последствиями в продовольственной, энергетической, экономической и ядерной сферах, но также РФ абсолютно целенаправленно нарушила главные принципы международного права", – сказал он.

По слова Ривьера, насильственный захват территорий должно быть вопросом, из-за которого должна переживать любая страна-член ООН.

"Вторгаясь в страну-соседа Россия решила открыть путь другим войнам и аннексиям. То, что сейчас происходит в Европе, может произойти завтра где угодно – в Азии, Африке, Латинской Америке", – считает представитель Франции.