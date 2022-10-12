Франция на заседании Генассамблеи ООН: Вторгаясь в Украину Россия решила открыть путь другим войнам и аннексиям

"Нападением на Украину Россия не только начала ужасную войну с глобальными последствиями в продовольственной, энергетической, экономической и ядерной сферах, но также РФ абсолютно целенаправленно нарушила главные принципы международного права", – сказал он.
По слова Ривьера, насильственный захват территорий должно быть вопросом, из-за которого должна переживать любая страна-член ООН.
"Вторгаясь в страну-соседа Россия решила открыть путь другим войнам и аннексиям. То, что сейчас происходит в Европе, может произойти завтра где угодно – в Азии, Африке, Латинской Америке", – считает представитель Франции.
Сегодня, 12 октября, в Генассамблее пройдет голосование по резолюции "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании проведенных Россией псевдореферендумов.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главным сигналом резолюции является подтверждение ничтожности результатов "референдумов" и отклонение любого изменения статуса украинских областей.
30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.