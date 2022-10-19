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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонской области – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений на южнобужском направлении
В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений на южнобужском направлении
Фото: ЕРА

Российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонской области. Об этом 19 октября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений на южнобугском направлении.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что в РФ фиксируются серьезные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. В частности, им задерживают выплаты надбавок, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0KrSqZsxGAkaKGRG4jLp2LERfbpUYf8qG3pTMvopyQPEskbKMpiU6JStaoxjuJtRhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, российские оккупанты
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