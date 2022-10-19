Оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений на южнобугском направлении.
Помимо этого, в Генштабе сообщили, что в РФ фиксируются серьезные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. В частности, им задерживают выплаты надбавок, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.