Оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонской области – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений на южнобужском направлении Фото: ЕРА

"Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений на южнобугском направлении.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что в РФ фиксируются серьезные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. В частности, им задерживают выплаты надбавок, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

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