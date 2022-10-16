Оккупанты запустили ДРГ в направлении освобожденного села в Херсонской области – ОК "Юг"

По данным украинских военных, в результате завязавшегося стрелкового боя противник понес потери и отступил Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до семи человек, в направлении деоккупированной Трифоновки", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в результате завязавшегося стрелкового боя противник понес потери и отступил.

Помимо этого, в командовании заявили, что враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" с временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь.

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