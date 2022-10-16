Оккупанты запустили ДРГ в направлении освобожденного села в Херсонской области – ОК "Юг"

"К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до семи человек, в направлении деоккупированной Трифоновки", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в результате завязавшегося стрелкового боя противник понес потери и отступил.
Помимо этого, в командовании заявили, что враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" с временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные уже освободили тысячи квадратных километров территории Украины.