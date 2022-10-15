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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Псевдореферендум в Херсонской области: в обмен на голоса людям предлагали военную форму для детей, ее нашла СБУ

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Детские вещи скопированы с формы оккупантов
Детские вещи скопированы с формы оккупантов
Фото: ssu.gov.ua

В процессе зачистки освобожденной Херсонской области Служба безопасности Украины нашла в селе Новоалександровка штаб оккупационных властей. Об этом 15 октября сообщает сайт СБУ.

По данным спецслужб, помещение сельсовета  россияне использовали в качестве базы для проведения незаконного референдума. Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили большую партию детской одежды в армейском стиле.

"Эти вещи один в один копировали одежду захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении", – говорится в сообщении.

Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания, пишут в СБУ.

Там отмечают, что избегавшим участия в псевдореферендуме местных жителей угрожали и подделывали их голоса. Несколько коллаборантов в сопровождении военных обходили сельчан по домам, а если люди не открывали дверь, оккупанты учитывали всех прописанных по адресу как проголосовавших "за", информирует служба безопасности.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: СБУ, Херсонская область, война России против Украины, Новоалександровка, российские оккупанты, деоккупация
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