Псевдореферендум в Херсонской области: в обмен на голоса людям предлагали военную форму для детей, ее нашла СБУ

По данным спецслужб, помещение сельсовета россияне использовали в качестве базы для проведения незаконного референдума. Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили большую партию детской одежды в армейском стиле.

"Эти вещи один в один копировали одежду захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении", – говорится в сообщении.

Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания, пишут в СБУ.

Там отмечают, что избегавшим участия в псевдореферендуме местных жителей угрожали и подделывали их голоса. Несколько коллаборантов в сопровождении военных обходили сельчан по домам, а если люди не открывали дверь, оккупанты учитывали всех прописанных по адресу как проголосовавших "за", информирует служба безопасности.