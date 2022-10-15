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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Доставим владельцам кратчайшим способом". В Херсонской области ВСУ нашли сотни оставленных россиянами боеприпасов – ОК "Юг"

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Россияне оставили снаряды к РСЗО
Россияне оставили снаряды к РСЗО
Фото: EPA (иллюстративное)

Украинские военные на деоккупированных территориях Херсонской области обнаружили арсеналы оружия и боеприпасы россиян. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 15 октября.

В пресс-центре отметили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

"Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", – заявили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/665184745004157/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, боеприпасы, ВСУ
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