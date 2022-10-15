"Доставим владельцам кратчайшим способом". В Херсонской области ВСУ нашли сотни оставленных россиянами боеприпасов – ОК "Юг"

В пресс-центре отметили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

"Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", – заявили в ОК "Юг".