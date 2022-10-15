"Доставим владельцам кратчайшим способом". В Херсонской области ВСУ нашли сотни оставленных россиянами боеприпасов – ОК "Юг"

В пресс-центре отметили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.
"Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", – заявили в ОК "Юг".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.