Ким: У меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению

"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, ВСУ будут обстреливать Херсон". Зная русскую тактику и что они копают укрепления в районе Чаплинки [Херсонской области] под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", – сказал Ким в видеообращении.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.
Народный депутат Украины от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко 19 октября в Telegram показал образец инструкции по эвакуации, листовки с которой оккупанты массово раздают на улицах Херсона. Населению предлагают эвакуироваться с правого на левый берег Днепра – "в другие регионы Российской Федерации".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.