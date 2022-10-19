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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: У меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению

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Ким заявил о возможных провокациях оккупантов артиллерийском обстреле Херсона
Ким заявил о возможных провокациях оккупантов – артиллерийском обстреле Херсона
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 19 октября в Telegram предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, ВСУ будут обстреливать Херсон". Зная русскую тактику и что они копают укрепления в районе Чаплинки [Херсонской области] под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", – сказал Ким в видеообращении.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.

Народный депутат Украины от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко 19 октября в Telegram показал образец инструкции по эвакуации, листовки с которой оккупанты массово раздают на улицах Херсона. Населению предлагают эвакуироваться с правого на левый берег Днепра – "в другие регионы Российской Федерации".


Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

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