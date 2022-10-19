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Юрий Швец: Путину очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш – он мечется, шипит, скалит зубы

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Швец: Одно из выступлений Путина, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек
Швец: Одно из выступлений Путина, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин проигрывает войну против Украины, он это осознает и поэтому ему страшно. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник Путина по Институту КГБ Юрий Швец.

"Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот – если его можно назвать "человек" – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику", – убежден Швец. 

Он сказал, что Путин сейчас напоминает ему "загнанного крысеныша". 

"Да, безусловно [Путину страшно]. Очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш. Вот он мечется в этом углу, шипит, зубы скалит, но ему очень страшно. Одно из его выступлений, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. Он выступал, видимо, утром, ночь не спал. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек. Зачем это ему нужно было? Вот вопрос века: зачем этому идиоту это было нужно? Чего ему не хватало?" – спросил бывший советский разведчик. 

Швец считает, что сейчас на фронте переломная ситуация: с одной стороны, Украина отвоевывает свои территории, с другой, Путин от бессилия способен на непредсказуемые шаги. 

"Этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он захватил на юге. Ну а Крым, видимо, можно будет оставить на весну. Но с другой стороны, вы видите последний пример: массовый обстрел городов Украины из ракет. Это месть крысеныша стране за то, что она бьет его", – сказал эксперт. 

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия потерпит поражение в войне, а Украине удастся вернуть под свой контроль все захваченные оккупантами территории.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Юрий Швец, война России против Украины
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