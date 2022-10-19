Юрий Швец: Путину очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш – он мечется, шипит, скалит зубы

"Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот – если его можно назвать "человек" – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику", – убежден Швец.
Он сказал, что Путин сейчас напоминает ему "загнанного крысеныша".
"Да, безусловно [Путину страшно]. Очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш. Вот он мечется в этом углу, шипит, зубы скалит, но ему очень страшно. Одно из его выступлений, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. Он выступал, видимо, утром, ночь не спал. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек. Зачем это ему нужно было? Вот вопрос века: зачем этому идиоту это было нужно? Чего ему не хватало?" – спросил бывший советский разведчик.
Швец считает, что сейчас на фронте переломная ситуация: с одной стороны, Украина отвоевывает свои территории, с другой, Путин от бессилия способен на непредсказуемые шаги.
"Этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он захватил на юге. Ну а Крым, видимо, можно будет оставить на весну. Но с другой стороны, вы видите последний пример: массовый обстрел городов Украины из ракет. Это месть крысеныша стране за то, что она бьет его", – сказал эксперт.
Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия потерпит поражение в войне, а Украине удастся вернуть под свой контроль все захваченные оккупантами территории.