Юрий Швец: Путину очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш – он мечется, шипит, скалит зубы

Швец: Одно из выступлений Путина, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот – если его можно назвать "человек" – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику", – убежден Швец.

Он сказал, что Путин сейчас напоминает ему "загнанного крысеныша".

"Да, безусловно [Путину страшно]. Очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш. Вот он мечется в этом углу, шипит, зубы скалит, но ему очень страшно. Одно из его выступлений, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. Он выступал, видимо, утром, ночь не спал. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек. Зачем это ему нужно было? Вот вопрос века: зачем этому идиоту это было нужно? Чего ему не хватало?" – спросил бывший советский разведчик.

Швец считает, что сейчас на фронте переломная ситуация: с одной стороны, Украина отвоевывает свои территории, с другой, Путин от бессилия способен на непредсказуемые шаги.

"Этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он захватил на юге. Ну а Крым, видимо, можно будет оставить на весну. Но с другой стороны, вы видите последний пример: массовый обстрел городов Украины из ракет. Это месть крысеныша стране за то, что она бьет его", – сказал эксперт.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube