Зеленский: Россия уже в атмосфере своего поражения, в атмосфере безнадежности

Зеленский: У них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед Фото: EPA

"Взгляните, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что у России еще есть люди, которых они бросают в атаки, есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины.

"У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", – уверен он.