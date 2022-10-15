ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия уже в атмосфере своего поражения, в атмосфере безнадежности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: У них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед
Зеленский: У них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 октября отметил, что РФ выглядит очень обеспокоенной из-за войны в Украине и уже чувствует свое поражение. Текст обращения опубликован на сайте Офиса президента.

"Взгляните, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что у России еще есть люди, которых они бросают в атаки, есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины.

"У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", – уверен он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/520472963252981/

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, оружие, война, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (528337)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (312987)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (271487)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (265678)
5
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (86408)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (84162)
7
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (58358)
8
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео (53593)
 
 
 
 