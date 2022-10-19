Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха

Путин проигрывает войну. Он вообще все проигрывает, но, будучи научен в подворотне, повышает ставки

– Юрий Борисович, добрый вечер.

– Добрый вечер, Дмитрий Ильич. Рад вас видеть.

– Рад вас видеть и слышать. И, вы знаете, сразу вопрос, собственно говоря. Как вы оцениваете текущий момент? И сколько еще эта скотина будет над нами издеваться?

– Ну, сразу возникает вопрос: что иметь в виду под "моментом"? Момент переломный. Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот, если его можно назвать "человек", – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но, будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику.

Поэтому, с одной стороны, ситуация переломная – это хорошо для Украины. Потому что этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он захватил на юге. Ну а Крым, видимо, можно будет оставить на весну.

Но с другой стороны, вы видите последний пример: массовый обстрел городов Украины из ракет. Это месть крысеныша стране за то, что бьет его. Это месть украинскому народу за то, что ВСУ бьет орков на поле боя. Ну такая сущность человека. Поэтому нужно... Мне нравится формула американцев. Когда спрашивают: "Почему вы сразу не поставили все оружие? Или почему не двинуть этого Путина сразу и не выгнать самым страшным оружием?" – они говорят: "Есть одна опасность – опасность термоядерной войны. Надо ее избежать. Поэтому, – говорят хорошие американские аналитики, – мы переходим брод, перескакивая с камушка на камушек". Степ бай степ, как говорят американцы.

То есть момент переломный. Он будет переломным в нашу пользу. Но нужно это все делать постепенно, очень осторожно. Меньше риторики публичной, а больше побед на поле боя.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Ядерную войну вы исключаете или есть варианты?

– Ну, понимаете, это вопрос на миллион – если не на миллиард – долларов. Я думаю, он на нее не рассчитывает. Понимаете? Потому что ядерная война – это не просто русская рулетка, где 50 на 50: выстрелит или не выстрелит. Это вообще самоубийство. Этот человек, если его можно так называть, – он очень любит жизнь. Он любит себя в этой жизни.

На него, на это ничтожество... Он был ничтожеством до того, как его сделали президентом. И потому его сделали президентом. Это судьба России. У нее в истории всегда так бывает. Практически всегда. На него 20 лет работали все средства массовой информации, создавая образ некоего супермена, мачо и так далее. Быдломасса должна им восхищаться. А после ядерной войны уже некем будет восхищаться и некому. То есть жизнь для него теряет весь смысл в случае ядерной войны. Но, как говорил в свое время, я помню, академик Арбатов, когда велись переговоры между администрацией Рейгана и Советским Союзом...

– Георгий Николаевич, по-моему?

– Совершенно верно. Георгий Аркадьевич. Аркадьевич, если я не ошибаюсь. Так вот он говорил, что никто в своем уме не начнет ядерную войну, но можно уверить: опасность состоит в том, что кто-то может убедить себя в том, что ее можно выиграть. И вот тут-то все и начинается.

В предыдущем ответе на ваш вопрос я говорил, что надо осторожно перескакивать с камушка на камушек. Потому что ему может взбрести в голову жахнуть, как он посчитает, тактический ядерный снаряд или бомбу – назовите как угодно – или ракету с тактической ядерной боеголовкой или боеголовкой малой мощности. В надежде или полагая, что американцы в ответ нанесут удар. Вернее, что американцы побоятся, потому что, согласно одной из доктрин ядерного сдерживания, первое применение... "Против нас применили ядерное оружие – мы применяем в ответ. Враг опять применяет – и идет бесконтрольная ситуация и полный Армагеддон". Или второй вариант: у американцев есть возможность ответить на тактическое ядерное оружие Путина гипотетическое...

Байден сказал, что если Путин применит даже тактическое ядерное оружие на территории Украины, то Америка может и должна ответить ядерным оружием

– Неядерным оружием.

– Да, неядерным оружием, которое по мощности, по эффективности будет больше, чем тактический ядерный заряд. Ну вот. То есть мне не нравилось раньше – до последнего момента – то, что на угрозы Путина, которые становились все более и более прозрачными, по поводу того, что он такой орел, что применит, не постоит за применением ядерного оружия, Байден как-то все время завуалированно на все это отвечал. Но наконец-то в прошлое воскресенье он высказался, а после этого ему [Путину] через CNN еще разъяснили, чтобы было понятно даже идиоту, что сказал Байден. А Байден сказал, что если Путин применит даже тактическое ядерное оружие на территории Украины, то это значит Армагеддон. CNN разъяснил...

– Салливан тоже заявил это. Правильно?

– Да. Байден совсем просто это все объяснил. То есть он применяет ядерный удар на территории Украины в надежде, что Украина не член НАТО и Америка не должна ее защищать ядерным оружием. Правильно? Вот на это он и рассчитывал. Так вот Байден сказал, что Америка может и должна ответить ядерным оружием. То есть теперь у него сомнений уже нет. И я заметил, что риторика, которая оттуда [из России] доносится, – она как-то так просела с тех пор. Заговорили, что "мы же не дураки, у нас же конвенциональное оружие мощное" и так далее. То есть запели совершенно другую песню. Вот такая ситуация.

А если он не применяет ядерное оружие, то дело его совсем плохо. Потому что в конвенциональном плане это полный провал. То есть это смешно, конечно, ирония. Одна из его стратегических идиотских ошибок заключалась в том, что он 20 лет строил потемкинскую деревню, в которой Россия – это сверхдержава энергетическая, у которой вторая армия в мире, которую возглавляет некий мачо-мен – супермен, который всех переигрывает. А вот он влез в Украину – и оказалось, что все это фигня, что ничего этого нет.

– Блеф.

– Король голый, да. Это все потемкинская деревня. Он сам создавал эту потемкинскую деревню, а потом влез в Украину – и все это разрушил к чертям собачьим. Идиот.

– (Смеется). Коротко, но ясно.

– Нет, ну так оно и есть. 20 лет создавать... Когда я разговаривал с американцами раньше... Сейчас, после 24 февраля, они все поняли уже, а раньше это же миф был: кто такой Путин. Я говорю: "Если вы хотите узнать, кто такой Путин, надо читать русские народные сказки". Вот о золотой рыбке. Там старуха такая есть. Вот это Путин. Вот он и есть. И вот он оказался почти уже у разбитого корыта.

Отмороженные трамписты становятся все более популярными. Но в Сенате есть республиканцы, которые понимают: США должны принять участие в войне в Украине

– Скоро в Соединенных Штатах будут промежуточные выборы в Конгресс. И вот, говорят, республиканцы возьмут большинство. И что? Помощь Украине станет менее значительной или нет?

– Это сложный вопрос. Давайте я вам отвечу. Потому что я чувствую по общению со зрителями на своем канале, что здесь много недопонимания. Смотрите. Последний законопроект, который был проголосован в Соединенных Штатах примерно две недели назад, – это тот пакет, который [предусматривает помощь Украине].

Поскольку бюджет не был вовремя принят, а бюджетный год начинается с 1 октября, нужно было принять временную резолюцию, как они ее называют. То есть бюджет на конец этого года: с 1 октября до 16 декабря. И заложили туда все расходы правительства. Но для Украины там была важная статья: это, если я не ошибаюсь, $12,9 млрд ($12,3 млрд. – "ГОРДОН"). Это фактически на конец этого года и на начало следующего. Так вот в Сенате более-менее это все прошло, а в Палате представителей из 201 республиканца 191 проголосовал против. Их представители говорят, что они проголосовали не против Украины, а против того, что Байден сможет использовать это [для] типа подкупа перед выборами. Но во-первых, нужен был этот законопроект, потому что иначе правительство перестало бы работать со 2 октября. Во-вторых, надо было Украине заложить эти деньги. То есть это хромая, кривая отмазка.

Там есть не просто ситуационная, а идеологическая группировка. Ее называют "группировка MAGA" – Make America Great Again. Это трамписты. Отмороженные трамписты, которые очень шумные, и они гонят эту волну. И они становятся все более и более популярными.

То есть [возникают] сомнения в необходимости помощи Украине сейчас, не то что сомнения, а то, что не стоит помогать, видимо, в тех масштабах, в которых до сих пор, – сам лидер Республиканской партии, потом второй номер Республиканской партии и третий в Палате представителей. То есть это серьезная сила. А Палата представителей – это там, где выделяются деньги. В Сенате решается внешняя политика. Палата представителей – там, где выделяются деньги. И вот такая нехорошая, настораживающая ситуация. Ну и если еще послушать канал Fox, а там еще этот самый... Таккер. Американские аналитики говорят, что сейчас сложился какой-то триумвират: Кремль, последователи Трампа, канал Fox и еще несколько менее значимых каналов. Вот эта троица распространяет кремлевский нарратив на Соединенные Штаты Америки. Но это не просто так, в воздухе вдруг – раз! – это все образовалось. Последний опрос общественного мнения [провел] Gallup, уж солиднее не придумаешь. Вопрос был: "Стоит ли помогать Украине, если это продлит войну?" То есть до тех пор, пока она не освободит свои территории. Среди избирателей Республиканской партии примерно 70% сказали: "Нет, не стоит". А у демократов наоборот, 70% сказали: "Черт с ним. Сколько надо, столько и будем помогать".

Но в Сенате немножко ситуация другая. В Сенате – там все-таки люди, которые понимают во внешней политике. Они понимают со стратегической точки зрения, что такое война в Украине. И что это не далеко от Америки в том смысле, что это влияет и на Америку, это влияет на весь западный мир, это влияет на то, каким будет ХХI век вообще. Поэтому "это наша война, мы должны принять в ней участие". Кстати, я считаю, есть еще более активное и непосредственное участие, нежели сейчас. Вот такие республиканцы есть в Сенате.

То есть до сих пор, к счастью, было безоблачное небо в Вашингтоне в отношении помощи Украине. Если проследить за последние 50 (а может, и 100 лет), если эта тенденция продлится, [Украина] – это номер один страна по оказанию американской помощи. Значит, она уже преодолела Афганистан...

– Да вы что!

– Да. Если взять первые шесть месяцев войны и весь 2021 год, то за эти шесть месяцев Украина получила больше, чем Израиль, Афганистан... Тогда еще, в 2021 году, американцы были в Афганистане.

– Да.

– И Египет. Это три страны, которые больше всего получают помощь от Соединенных Штатов. И вот Украина получила одна больше, чем все. Если взять полгода, когда была пиковая помощь: самая большая помощь, которую оказывала Америка любой стране мира, – то Украина находится на первом месте. Это мало звучит, но это так, как есть. Теперь могут быть проблемы, вопросы, но я надеюсь очень, что здравый смысл и рациональные соображения национальной безопасности США все-таки будут преобладать и все это дело как-то решится благополучно.

Если следовать логике трампистов и прекратить помощь Украине и Путин отхватит то, что он сейчас якобы аннексировал, – Америке надо сдаваться Китаю на следующий же день

– Вы меня расстроили. Вы понимаете, мощь украинской армии во многом держится на вооружении, которое поставляют Соединенные Штаты. Одни HIMARS чего стоят. Сегодня Украина выживает во многом за счет финансовой помощи Соединенных Штатов. Потому что экономика в плачевном состоянии. Ну и что будет, если республиканцы начнут ставить палки в колеса?

– Это будет ужасно. Нет, ну опять-таки, я надеюсь, что здравый смысл победит. Я хочу надеяться, что это все безответственная предвыборная болтовня типа "у нас тут бензин дорожает на бензоколонках, у нас инфляция, а там война где-то – бог с ней – идет". И тут еще эти болтуны-трамписты... Любого возьми – или у него с психикой проблема и он обиженный за что-то на демократов, или там деньги большие, или он идиот, или все это вместе взятое.

Там один – некий полковник [бывший советник министра обороны США Дуглас] Макгрегор – многие ваши зрители его наверняка знают, потому что он очень шумный в русскоязычном интернете. Он вообще говорит, что Америка должна дать Путину возможность захватить столько Украины, сколько он захочет. Такер Карлсон – это [ведущий ток-шоу] на самом популярном для республиканцев канале Fox. Он говорит: "Ну посмотрите: Россия. Там же газ, нефть. Это же богатая ресурсами страна. Вот с кем надо дружить. При чем здесь Украина?" Понимаете? Но надеюсь, что это все – предвыборная риторика и все это как-то так... Потому что дело будет плохо. Я, будучи сам украинцем, уверен, что даже в черный день, в совершенно идиотской гипотетической ситуации – что Америка прекратила помощь – Украина не прекратит борьбу против агрессора. Это будет борьба до конца. Мы, как говорится, не сдадимся. Но надеюсь, что будет хорошо. Потому что, понимаете, с точки зрения здравого смысла представить себе, что Украина будет брошена на произвол судьбы...

– Сложно.

– Это просто невозможно. Я вам скажу так. Если это произойдет... То есть если пойти по логике трампистов и прекратить помощь Украине и Путин, там, отхватит то, что он сейчас якобы аннексировал, – Америке надо сдаваться Китаю на следующий же день. Америка же провозгласила: на прошлой неделе была опубликована стратегия, где борьба с Китаем – это главное направление.

– Приоритет.

– Да, приоритет на весь ХХI век. Так чего ждать тогда? Если Украину сдает следующая администрация или Конгресс республиканский, то надо сдаваться Китаю на следующий же день, потому что через неделю Китай возьмет Тайвань. И Соединенные Штаты уже не пикнут. И Соединенные Штаты прекращают свое существование как великое государство. То есть на кону стоит сама роль, позиция Соединенных Штатов как великого государства, одного из крупнейших.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

– Вот вы сейчас сказали главное. Я с вами полностью согласен в этом.

– Ну да. Понимаете, Трамп, будучи идиотом, с моей точки зрения, и его не менее безбашенные, самые ярые последователи... Я не имею в виду всех, потому что там есть много других. Среди моих знакомых, которых я очень уважаю. Но у них есть идеологическая подоплека, почему они поддерживают Трампа. А вот самый безбашенный его, ядреный, электорат – они считают, что Make America Great Again, то есть "сделаем опять Америку великой", – это значит прекратить внешние разные операции и замкнуться вовнутрь. Они не понимают, что если Америка уйдет из мирового пространства и замкнется вовнутрь – все, Америки не будет. Она превратится в третьеразрядную страну. Но я надеюсь, что им реальность промоет мозги и они исправятся.

Американские аналитики и китаеведы сходятся в том, что товарищ Си не может бросить товарища Пу. Потому что он вложил в этот союз очень большой личный капитал



– Юрий Борисович, а что Китай? Действительно Си Цзиньпин показал Путину желтую карточку и отказался его поддерживать? Или это разговоры?

– Пока дело обстоит так. Я, кстати, на своем канале еще это говорил месяца через два после начала агрессии.

– Давайте, пользуясь случаем, скажем нашим зрителям, огромному нашему количеству зрителей, – чтобы они подписались на канал Юрия Швеца. Это очень важно. И у вас прекрасный канал. Я поклонник ваш большой.

– Спасибо, Дмитрий Ильич. Си Цзиньпин очень большие надежды возлагал на успех Путина в этой агрессии против Украины. Потому что если Путин... А Путин ему обещал решить вопрос за неделю. "Так, легкая прогулка. Запад не успеет опомниться, как я уже все, в дамках". Что тогда получал бы Китай? Россия поглощает... Ну, Украина становится российской. Потом он [Путин] поглощает Беларусь. И на восточном фланге НАТО образуется мощный военный кулак. НАТО в тисках. В это время, пока НАТО под давлением, – оттуда через коррупцию, через выгодные контракты выдергивается Германия и Франция – ну и все. А остальное – это так, можно не обращать внимания. И Америка остается один на один против Китая. Ну и Китай тут может...

А что получилось? Получилось все наоборот. Путин показал, что [Россия –] это третьеразрядная держава. Теперь в военном смысле его серьезно даже не воспринимают. НАТО расширилось. То есть полный провал. И вместо того, чтобы получить сильного союзника у северных границ Китая, у северных границ Китая получилась какая-то размазня. И при всем этом Си оказался еще и дискредитированным в глазах международной общественности, что проявилось, в частности, при голосованиях в Организации Объединенных Наций. Раньше они еще поддерживали Путина, хотя бы риторически. Была у них фраза, что "надо принимать во внимание законные озабоченности безопасностью всех сторон". Имеется в виду, России тоже. Теперь эта формулировка напрочь исчезла. Сейчас формулировки у Китая, у Индии – что "мы за суверенитет и территориальную целостность". То есть это проукраинская [позиция].

Но американские аналитики и китаеведы сходятся в том, что Си не может бросить Пу. Товарищ Си не может бросить товарища Пу. Потому что он вложил в этот союз очень большой личный капитал.

Фото: Сергей Бобылев / ЕРА

– Да?

– Очень большой. Он очень поддерживал тот план, о котором я рассказал вам. Ну и еще. Стратегия Китая состоит в следующем. Си хочет расколоть сейчас единый мир. Он хочет его расколоть на две части. В одной остается весь западный мир и так далее. А вот то, что он отколет от него, – это будет тот мир, где будет доминировать Китай, а под ним будет бегать Путин. И прототипом, то есть ядром, основанием, на котором возникнет этот мир, является шанхайская группа [Шанхайская организация сотрудничества – ШОС], которая недавно собиралась. И Путин ему нужен. Поэтому надо наблюдать, как пойдет дальше.

Си, наверное, переизберут. Считается, что он может и, скорее всего, будет более агрессивную или, скажем так, решительную внешнюю политику проводить. То есть победы Украины на поле боя дальнейшие – и как можно скорее – лишат товарища Си соблазна помогать Путину. Пока он воздерживается от этого. На прошлой неделе, накануне их съезда, прошла инсайдерская информация, что китайские официальные представители бегают по Европе и убеждают своих западных союзников в том, что "нам с Путиным не по пути, мы войну не поддерживаем". Такого еще не было с 24 февраля. Это новое явление.

– Юрий Борисович, позиция Ирана... Вот они продают России огромное количество не только дронов – уже и баллистические ракеты вроде согласились продавать. И все это обрушивается на несчастную Украину. Что Иран себе думает? Где его интересы здесь?

– А Иран хочет присоединиться. То есть это ось. Там даже две оси образовывается в последнее время, в которых все время меняется один из углов. То есть одна ось – это Россия, Китай и Саудовская Аравия. Вторая ось – Саудовская Аравия выпадает, и там появляется Иран. Потому что они несовместимы – Иран с Саудовской Аравией.

– Да, шииты и сунниты.

– Да. То есть Иран хочет быть с Россией и с Китаем. И вот это то, о чем я говорил: американские аналитики подозревают, что если Китай примет решение так, на полную катушку, в военном плане помогать Путину, он будет это делать через Иран. Между Китаем и Ираном заключено в 2021 году крупное военно-техническое соглашение. Китайцы поставили туда массу электроники необходимой для производства оружия. И считается, что китайские составные части могут быть в тех дронах и ракетах, которые собирается вроде поставлять Иран. Но Иран – он же в несознанке вроде находится.

– Да.

– То есть он заверяет, что... Ну и слава богу. Говорят, недавно буквально был сбит этот дрон. Его сфотографировали в Украине. То есть это совершенно теперь очевидно. Он пойман с поличным. Но они [иранцы] продолжают до сих пор уверять, что они этого не делают. Ну будут наказаны. То есть Америка наказывает. США пошли, по моим наблюдениям, ва-банк. И проявление этого было совсем недавно, несколько дней буквально назад – Байден подписал директиву, которая запрещает поставку микрочипов и суперэлектроники новейшей, которая везде, в любой части мира, произведена при помощи американского оборудования и софта. А это все практически. То есть запрещен экспорт такой электроники в Китай. И в Китае полная паника сейчас. Это летит вся их электронная промышленность. А если она летит, то вслед за этим летит и оборонная промышленность. Они зарыдали. Понимаете? Одним ударом, росчерком пера Байден им фактически донес... Я не знаю, как они от этого оправятся.

Потому что в мире, если брать микрочипы, – всего, считается, три крупнейших производителя микрочипов. Один в Китае, другой в Тайване, один в Корее. Или даже два, можно сказать, в Корее. Так вот американцы все их перетянули к себе. Они теперь с американцами в одном союзе против Китая. И все, приехали. А для китайцев – для их промышленности – эти микрочипы, эта электроника играет такую же важную роль, как нефть и газ для большинства других государств. Это и есть нефть и газ. Это жизненная сила для Китая. Есть эти микрочипы – Китай развивается как сверхдержава. Нет их – Китай не будет сверхдержавой.

– Когда-то Владимир Высоцкий, которого я обожаю и наизусть знаю, пел про Израиль: "А там на четверть бывший наш народ".

– Мишка Шифман, да.

– Не, то другая песня. "Мишка Шифман башковит. У него предвиденье". Это другая песня.

– Ну ладно. Мне казалось, про это.

– Песня, о которой я говорю, называется, по-моему, "Лекция в вытрезвителе". "И я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он – перегиб и парадокс". В Израиле огромное количество не только евреев – выходцев из Украины, но и украинцев, которые постоянно живут в Израиле. Израиль занимает позицию вообще нереагирования на войну России с Украиной. Ну я понимаю... Мы с Натаном Щаранским это обсуждали. Израиль боится того, что Россия перестанет сдерживать, там, палестинцев и так далее. Тем не менее фактически в войну России против Украины вступил Иран. Как бы там ни было, но он вступил в войну. У израильтян с Ираном свои отношения. Израильтяне могут начать помогать Украине с военной точки зрения?

– Ну, вы знаете, у меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю – максимум две недели: произошел перелом, с моей точки зрения, в этом плане. И вот на прошедшей неделе была очередная (шестая) встреча в рамках группы "Рамштайн". Это контактная группа помощи Украине, где было более 50 государств-участников.

И после этого выступали на пресс-конференции министры обороны, [глава Пентагона Ллойд] Остин и начальник объединенного комитета штабов [Марк Милли]. Я всегда люблю слушать... Еще со времен работы в разведке здесь, в Вашингтоне, я всегда любил ходить на эти пресс-конференции и сидел до конца. Потому что самая важная информация была в ответах на вопросы. Когда человек читает по бумажке заготовленный текст – этот текст стерильный. А вот когда начинаются неожиданные вопросы и надо отвечать – вот тут-то проскальзывает...

Так вот когда зашла речь о том, что НАТО, Соединенные Штаты... Это уже после этих ужасных обстрелов ракетных по городам Украины. Американцы взяли курс. И было принято решение о создании интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны в Украине. Пока еще не на всей территории, но закрыть стратегически важные объекты, включая города основные. И там будут и системы ближнего радиуса действия, малой дальности, средней дальности и большой дальности. И когда, отвечая на вопросы, а что же туда будет включено... По-моему, это был генерал Милли – не Остин. Генерал Милли упомянул системы Patriot и сказал: "И у израильтян есть очень хорошие системы".

Остин и Милли на пресс-конференции в Брюсселе после шестого "Рамштайна". Фото: Оливье Хослет / ЕРА

– "Купол". Да?

– Я не знаю. Он не назвал это, но сказал, что есть очень хорошие, эффективные системы. То есть разговор об этом идет. Если бы разговора об этом не было... Причем идет в практическом плане. Эти два человека – я имею в виду Остина и Милли – это не фантазеры, это не романтики. Они оперируют...

– Это хорошие люди.

– Это правильные люди, да. То есть вот вам пожалуйста: Израиль применительно к созданию системы противовоздушной... А это фактически закрытие неба над Украиной.

– Израиль – один из мировых лидеров в производстве высокоточного, высокоэффективного оружия.

– Да.

– Украина хотела бы получить помощь от Израиля.

– Да.

Стратегическая цель Эрдогана – скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи

– Меня интересует еще позиция Турции, раз уж мы заговорили о международном положении. Скажите, что думает Эрдоган? И каковы главные цели Турции? Потому что как бы турки – и нашим, и вашим: и Украине, спасибо им за это, и тут же России.

– Ну, Эрдоган – он, конечно, мастер интриги. И у него получается. Но если так, грубо, сказать, с кем он, то я бы сказал, что он против России. Ну это исторически. Да? Вы помните: Османская империя и Российская империя и так далее. И американские аналитики это наблюдают. То есть сейчас, особенно в последнее время, ускорился этот процесс – происходит разрушение, или оттепель, вдоль южных границ Российской Федерации. Страны выпадают и отваливают. Это и Казахстан, это и Таджикистан.

– Судя по всему, и Таджикистан.

– Да. И Армения, и Азербайджан. И вот я недавно читал исследование очередное по вопросу, какую роль Турция играет. Там говорят, что в Генеральном штабе Турции сейчас очень большая работа ведется по поводу того, куда дальше продвинуть турецкие интересы в районе Черного моря и дальше туда, в Закавказье. Но они вместе с Азербайджаном уже там, в этом Закавказье.

То есть вот его стратегическая цель – это скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи. Вот. Но делает это все он очень практично, грамотно. Еще интересный элемент положения Путина – это лох, который попал в сложную ситуацию.

– Но без лоха и жизнь плоха, Юрий Борисович.

– И это как раз время для умных людей и государств этого лоха потрясти. Вот у меня такое впечатление, что Эрдоган как раз и занимается этим делом: он пытается потрясти лоха.

– Но пока этот лох трясет нас, я вам скажу. Потому что такие обстрелы и столько жертв... Вообще невообразимо. Кто мог представить, что в ХХI веке это может быть в принципе, вообще? Ужас.

– Да нет, конечно. Это какое-то безумие. Люди здесь, в США, не могут до сих пор... Это какое-то чудовище, которое не от мира сего.

Лукашенко хоть и картофельный фюрер, но не дурак. Он будет сопротивляться до последнего

– Юрий Борисович, Беларусь может вступить в войну?

– Ну, батька все понял. Он хоть и картофельный фюрер, но не дурак. Он будет сопротивляться до последнего. Но там есть аргумент, против которого ему трудно устоять. То есть его могут просто лишить связи его бренного тела с внешним миром. Могут перерубить вот эту жизненную трубку – и его не станет.

– Вот так?

– Ну конечно. Ну что вы... Во всяком случае я уверен, что его этим и шантажируют. То есть: "Или ты сделаешь то, что мы захотим... Иначе все. Для тебя все". То есть он проводит различные маневры, придумывает различные аргументы для Путина. Я вижу вот то, что сейчас происходит... Он же громадное количество техники, боеприпасов, которые у него есть, отдает Путину. Даже если бы белорусские вооруженные силы захотели – чем они будут вторгаться в Украину и чем они там будут воевать? Вот это они замутили идею создания совместных боевых подразделений. Но это так, это, видимо, отжал Лукашенко эту идею. Типа Путин говорит: "Давай посылай своих в бой". А тот говорит: "А давайте совместное подразделение сделаем". Пока они будут делать, туда-сюда... То есть это для него, с моей точки зрения, опять-таки, вариант затянуть время – а там посмотрим. Потому что лично я не верю в боеспособность этих подразделений. Ну просто не верю.

В окружении Путина происходит нечто подобное, что происходило в окружении Гитлера в последние годы войны

– В окружении Путина что, на ваш взгляд, сейчас происходит?

– Ну, понимаете, происходит нечто подобное, что происходило в окружении фюрера – Гитлера – и с самим Гитлером в последние годы войны. То есть он загнал сам себя, он с ужасом видит, что кругом все валится, ничего не получается. Он пособачился со своим высшим генералитетом. Тут к нему подтекли два неразлучных – это Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Типа "мы заменим российскую армию, российских генералов". Оказалось, что ни фига. Заменить не в состоянии. Я сделал по этому поводу видео на своем канале.

Когда он назначил Суровикина... Это буквально на следующий день после взрыва на мосту Керченском. Вот у меня такое впечатление, что это произошел... Я бы его назвал "государственный переворот". В том смысле, что власть захватили генералы опять. Причем прочно. В лице самых безбашенных. Я вот прослеживал ту свару, которая была между Путиным и высшим генералитетом на протяжении многих месяцев. Там ведь почему это все возникло? Генштаб планировал войну против Украины как войну...

– Молниеносную.

– Молниеносную, но с применением... А у них, согласно теории со времени Второй мировой войны... Как они воюют со времен Советской армии? Сначала идет шквальный вал просто огненный из всех видов оружия. Это и ракеты, и бомбардировки, и тяжелая артиллерия. Уничтожается инфраструктура, жизненно важные центры. То есть вот то, что он сделал за последнюю неделю, – вот с этого они должны были начать. Это ему рекомендовали генералы.

Но он готовился к увеселительной поездке, будучи уверенным, что пятая колонна в Украине ему все сделает и все закончится парадом на Крещатике через неделю. Так ему обещали – и он в это поверил. И вот тут-то он просчитался. Так вот, значит, после этого он был в прострации, брал руководство на себя, там, с Пригожиным... Пригожин, там, крутился с Кадыровым. Ну вот это все закончилось, с моей точки зрения, со взрывом на Крымском мосту и с последующим назначением Суровикина. То есть этого – самого отмороженного – крыла генералитета и Генерального штаба. И они тут же применили тот план, который должен был быть применен с 24 февраля, с начала этой войны.

И теперь, учитывая, что Суровикин – отморозок, есть два фактора, которые позволят как-то свернуть это. Первый факт – что у них иссякает количество ракет и тяжелых боеприпасов. А второе – что Путин – он все-таки трус. Он по своей натуре трус. Вот обратите внимание: когда он назначил Суровикина и когда объявил об этих ракетных ударах, Суровикина назначал не он, а [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. То есть "это не я назначаю этого отморозка, а это кто-то там – Шойгу. Если потом что, какие-то претензии – это к Шойгу. Я ни при чем". Второе – что он сбросил с себя ответственность, он же сказал, что решения и выбор целей для этих массированных ракетных ударов – это Генштаб ему предложил. То есть если что – это Генштаб ему предложил. То есть если что – это Генштаб виноват, начальник Генерального штаба. А он... Ну извините, просмотрел, не уследил и так далее. Так что вот такая ситуация.

– Вы мне напомнили сейчас... Евгений Александрович Евтушенко – великий русский поэт, с которым мы дружили, – рассказывал мне потрясающую историю. Когда он был в опале, никто не разрешал его выступления после стадионов. И вот первое какое-то робкое выступление в Москве. После Братска он приехал. И вдруг он с ужасом увидел: в первом ряду сидит маршал Буденный с тростью. Усищи, маршальские звезды. После выступления, как водится, банкет. Маршал Буденный пошел на банкет, выпил махом стакан коньяка... Евгений Александрович мне говорит: "Я никогда не представлял, что можно вот так выпить стакан коньяка, не поморщившись".

– Ну если усом закусить потом.

– Да. И сказал: "Сынок, когда ядерная война сметет все вокруг и когда все будет в руинах, красная конница пройдет по этой земле" (смеется). Вот это российская армия. Ничего не изменилось с тех пор.

– Ничего не изменилось, нет.

– Позорище какое – да? – вообще ужас. Они показали полную неспособность, немотивированность. Это не армия – это говно какое-то.

– Так вот я же говорил: это просто идиот какой-то. То есть создавался этот хрустальный замок, весь миф о России, армии, о Путине, а потом этот идиот, который 20 лет это создавал, одним махом – бах! – и нет. И вот он стоит...

– Чему вас с ним учили в институте Андропова? Скажите.

– Так именно поэтому его не взяли после этого института. Его же не взяли – я вам рассказывал – на практическую работу по причине профессиональной непригодности. Понимаете? То есть тогда поняли его: поняли, что этого человека нельзя посылать в разведку. Его не взяли в качестве опера. То есть тогда требования к оперу разведки были выше, чем потом требования к новому президенту Российской Федерации. Вот так.

Я не вижу ничего в жизненном пути Патрушева , что бы указывало, что у человека есть навыки стратегического мышления

– А Патрушев серьезный опер был?

– Я не знаю Патрушева. Он в разведке-то не работал. Он работал на территории все время. Ну смотрите. Он закончил, значит, приборостроительный какой-то институт в Питере, потом отправляли их (и его тоже) на годичные курсы в Минск. Там преподавали преподаватели, которые при Берии еще работали. То есть люди, которые чистки проводили. Они им рассказывали там в течение года, что враг везде. "Поэтому не дремать. Надо все вербовать, что шевелится в Советском Союзе", – и так далее. То есть это полная муть была, все это не нужно было. Серьезные государства, серьезные спецслужбы этим вообще не занимаются. Это имитация работы, которая не имела никакого отношения к госбезопасности. Потом Карелия.

Скриншот: Юрий Швец -- официальный канал / YouTube

Вы массу интервью брали у разных людей. Вы когда-нибудь слышали о каком-нибудь шпионе, которого раскрыли в Карелии? Я вот лично никогда не слышал, что какого-то американца или китайца завербовали бы в Карелии. То есть он ни фига не делал. Имитация работы. И потом, видимо, кому-то, там... Говорят, Ельцин обратил на него внимание. А Ельцин обращал внимание после хорошей баньки – пельмешки, водочка, там... Видимо, там его так приняли. Ну и его [Патрушева] перевели. То есть я не вижу в его жизненном пути ничего, что бы указывало, что у человека есть навыки стратегического мышления. Но в нынешней ситуации, имея в виду, что Путин сидит [во главе России], любой, наверное, будет в какой-то степени лучше, чем Путин. Весь вопрос – надолго ли.

Путину очень страшно. Это загнанный крысеныш. Он мечется в этом углу, шипит, зубы скалит, но ему очень страшно

– Как вы думаете, Путину страшно?

– Да, безусловно. Очень страшно. Я читаю это на его лице. Это загнанный крысеныш. Вот он мечется в этом углу, шипит, зубы скалит, но ему очень страшно. Одно из его выступлений, когда он объявлял, по-моему, о мобилизации, я смотрел. Он выступал, видимо, утром, ночь не спал. На него было страшно смотреть. Это был просто разбитый, психически больной человек. Зачем это ему нужно было? Вот вопрос века: зачем этому идиоту это было нужно? Чего ему не хватало?

– Я, Юрий Борисович, посмотрел, как недавно во время встречи (речь о саммите "Россия – Центральная Азия". – "ГОРДОН") там, где сидели руководители Казахстана, Таджикистана и Путин сидел, – как президент Таджикистана Эмомали Рахмон просто наехал на Путина. В глаза наехал на него. Типа: "Хватит. Сколько можно издеваться над некоренными народами? Это не Советский Союз вам", – и так далее в таких выражениях. И пока он говорил, а говорил он эмоционально, Путин сидел и кусал губы: вот так вот кусал губы. Все время кусал губы. То есть я сделал вывод, что у него психическое, психологическое состояние – не фонтан, конечно.

– Ну да. И это говорил Эмомали Рахмон. Еще до агрессии я как-то зашел на сайт Кремля и Совета национальной безопасности Российской Федерации. И посмотрел, чем Путин занимается, согласно официальной статистике. Оказалось, что из всех иностранных лидеров чаще всего телефонный разговор он имел именно с Рахмоном. Два-три раза в неделю. Я был поражен. Не было даже близко ни одного другого. Даже Лукашенко и близко не стоял. Звонил регулярно туда. Знаете почему? Наркотрафик.

ВИДЕО

Видео: AKIpress news / YouTube

– Ай-яй-яй.

– Через Таджикистан. То есть вот так.

– Ай-яй-яй.

– И теперь Рахмон, плюнув на такой бизнес, делает выговор Путину. Вы понимаете, что это значит? Какое это падение для Путина и какое это переформатирование вообще роли России в окружающем мире... Вот так.

Кто может сказать Путину "завязывай"? Говорят, ближе всех Ковальчук. Может быть, Патрушев

– Кто-то в окружении Путина может к нему зайти и сказать: "Вова, хорош. Давай уже завязывай"?

– Ну, так – нет. Говорят, что ближе всех – это Юрий Ковальчук. Я не знаю. Вроде он не дурак. Это не Пригожин. Как он допустил до такого, я даже не знаю. Ну вот и все. А остальные...

– Судя по фамилии – украинец.

– Ну да. Хотя это так: фамилия одна осталась. Может быть, еще во времена матушки Екатерины оказался там или до этого, во времена Елизаветы. Она любила украинцев. Граф-то Разумовский ее...

– Ну да.

– В Украине нашла. В России не оказалось достойного. Не знаю, не знаю. Может быть, Патрушев.

– Может зайти?

– Я думаю, да.

– Как вы думаете, когда это все закончится?

– Это вопрос, на который... есть ответы разные. Ну вот смотрите. Есть такой генерал Бен Ходжес.

– Да, да. Он у нас выступал на ток-шоу "Гордон", да.

– Значит, согласно его прогнозам, если бы Украина получила все необходимое оружие вот сейчас, которое ей надо, то есть вся территория, которая была захвачена с 24-го февраля, плюс Донбасс, была бы освобождена до Рождества. Крым оставим на следующий год. Но при этом возникает вопрос: а если в процессе этого Путин ответит очередным ударом, который был после взрыва на Крымском мосту? Опять. Он же – вот скотина – что он делает? Провал на поле боя, неумение воевать. Он мстит мирному населению. Вот это вершина негодяйства. Понимаете? Это опасность. То есть вся задача планировщиков в руководстве ВСУ и военных аналитиков США и Великобритании состоит в том, чтобы как-то это сделать осторожно, чтобы были победы на поле боя и чтобы этот идиот безумный не делал такие безумные шаги.

Я бы бомбил военную инфраструктуру России, уничтожал бы военные объекты в Крыму

– Вы сегодня на месте украинских Вооруженных сил бомбили бы территорию России? Я имею в виду, конечно, инфраструктуру военную и так далее, без мирных жителей, естественно.

– Да. Я бы бомбил инфраструктуру, я бы бомбил... Я бы уничтожал все военные объекты на территории Крыма. Но я делал бы это без риторики. Вот я тоже говорил на своем канале: война – это не время для пиара. Воевать надо, стиснув зубы, молча. И должны говорить пушки и победы на поле боя. Потому что этот крысеныш – он особо восприимчив к ликованию украинцев, когда украинцы начинают ликовать своей победой, когда некоторые представители начинают делать заявления, что "мы сейчас вас всех" и так далее. То есть поменьше хлестких фраз, поменьше. И молча, и спокойно. Никогда не надо говорить, что "это мы сделали", даже если это сделали мы. А если сделали не мы, то тем более не надо говорить. У нас на стороне святой дух. Вот были блестящие удары – я их называл "удары святого духа", – когда уничтожались объекты в Саки, под Симферополем... Да? Казалось бы, на таком расстоянии, [наносить удары] на которое у украинцев вроде и нет соответствующего оружия.

– Вроде и нет.

– А они уничтожались, да. То ли плохо кто-то покурил и окурок бросил, то ли святой дух нанес удар. Вот и все.

Гиркин считает себя незаслуженно забытым героем России, отодвинутым в сторону, непризнанным гением

– Юрий Борисович, что за фигура Игорь Гиркин сегодня? Кто за ним стоит, на ваш взгляд? И каковы цели Гиркина? Вот он критикует российскую армию отчаянно.

– С точки зрения агентурной разведки, это глубоко психически уязвленный человек. Вот он такой. У него непомерное эго. Он считает, что то, что он сделал в 2014 году, – это... Ну, он считает себя героем России, незаслуженно забытым, отодвинутым в сторону, непризнанным гением. Вот это его убивало, и это его толкало на то, что... На эту критику, которую он излагал. И единственная цель его была – чтобы на фоне провалов, которые он еще усугублял своими рассказами, в Кремле вспомнили: "Да у нас же еще Гиркин есть. Ща мы позовем Гиркина – и он все исправит". Вот что он хотел, собственно, и то, чего он добивался.

– Но под чьей "крышей" он находится, вы представляете?

– Ну он же офицер, он полковник ФСБ. Я только открыл свой канал – когда это было? – года полтора назад. Я там целый букет вскрыл агентуры ФСБ в информационном пространстве, которая занималась тем, что поливала Путина в основном на чем свет стоит. То есть это линия ФСБ, которую я прослеживаю уже где-то года полтора-два. И им за это ничего не было никогда.

– Да, странно.

– То есть они уже там давно сидели, они уже наговорили на 20 лет, по российским же законам. Причем полный состав преступления они изложили, и ничего не надо придумывать и расследовать. Просто конспектировать сидеть то, что они говорят, – и в суд. И никогда не страдали. Все нормально. Я думаю, ФСБ потихоньку под руководством Патрушева раскачивает где-то лодку Путина. И безобразие, которое творится, – все это как-то так, в его сторону, все это в его адрес обращается с тем, чтобы довести до такой ситуации, когда скажут: "Все, Вова, дальше некуда. Мы тебе гарантируем жизнь, мы тебя не выдадим, но ты уйди". Вот у меня впечатление, что такая игра идет сейчас.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

– Юрий Борисович, крайний вопрос вам задам. Давайте попробуем спрогнозировать, что ждет Путина на финише. Какие варианты?

– Ну, первый вариант, который такой, с его точки зрения... Он должен держаться зубами, когтями, ногами за эту табуретку, на которой он сейчас сидит. Потому что он должен понимать: как только он уйдет от власти, за его жизнь и свободу никто не даст ломаного гроша. Поэтому он будет до конца.

Второй вариант (он хуже первого для Путина) – его ближайшее окружение дает ему гарантию: "Владимир Владимирович, ты уйди. Мы поставим другого. Мы никогда в жизни тебя не выдадим. И все будет для тебя хорошо. Будешь жить в Геленджике в своем дворце со своей семьей и так далее". Это второй приемлемый вариант. Но для Путина он очень уже плох. Потому что тут ему надо будет полагаться на милость кого-то. А учитывая, что он сам всех кидал и столько гадостей натворил всем абсолютно, то теперь ему полагаться на чью-то милость – это... Он в крайнем только случае на это пойдет.

Ну и еще вариант как с Пугачевым: ближайшее окружение – в клетку, под замок. И его в клетке вывозят в Гаагу или в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. Или в Польшу, где его встречает генерал Ходжес (смеется) и другие достойные люди, и транспортируют его дальше. Тоже это вполне рабочий вариант.

Ну и наконец, под его руководством Федеральная служба безопасности разработала очень много вариантов, когда можно было решить вопрос... Как Сталин говорил: "Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы". То есть они столько уже отработали там, что он может пасть жертвой одного из этих способов. Ну вот я вижу это в качестве одного из основных. Победителя в качестве победившей стороны – я его как-то не вижу. То есть все для него заканчивается плохо. И он это понимает.

– Он понимает это?

– Да, безусловно. Но, несмотря на все его бравурные высказывания: "Зачем нам мир, в котором не будет России? Если что, припрете, – я нажму на красную кнопку", – это все фигня. Все это фигня. Он будет держаться зубами за последнюю минуту жизни, как [ливийский диктатор Муаммар] Каддафи, до последнего он будет стараться выжить. А это уменьшает вероятность Армагеддона и всеобщей ядерной войны.

– Юрий Борисович, спасибо вам за беседу. Мне очень с вами всегда хорошо.

– Спасибо, Дмитрий Ильич. Мы победим. Наше дело правое – мы победим.

– Вы оптимист?

– Всегда.

– Спасибо.

– Всего хорошего. До свидания.

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