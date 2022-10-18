"В действующей армии". Гиркин впервые подтвердил, что отправился воевать в Украину

"С 14.10.2022 г. в действующей армии", – утверждает Гиркин.

Фотографий или видео, подтверждающих пребывание "в действующей армии", российский террорист не предоставил.

Также Гиркин сделал репост сообщения российского пропагандиста Максима Калашникова, который в Telegram писал, что экс-главарь боевиков "ДНР" якобы выходил с ним на связь, находясь в зоне боевых действий.

"Игорь Стрелков на связь выходил. Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие. А где он – это тайна. Сами понимаете, почему", – заявил Калашников.

Гиркин с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно комментировал события на фронте в своем блоге. Он неоднократно критиковал действия российской армии и решения, принимаемые военным руководством России.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины пообещало за Гиркина $100 тыс.

Начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов 18 октября заявил, что разведка располагает информацией об одном из местонахождений Гиркина, подтвердив его прибытие на временно оккупированную территорию Украины.