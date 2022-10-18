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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В действующей армии". Гиркин впервые подтвердил, что отправился воевать в Украину

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Стрелков заявил, что находится "в действующей армии"
Стрелков заявил, что находится "в действующей армии"
Фото: Стрелков Игорь Иванович / Telegram

Экс-главарь боевиков "ДНР", российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил 18 октября в Telegram, что уже пять дней находится на воинской службе.

"С 14.10.2022 г. в действующей армии", – утверждает Гиркин.

Фотографий или видео, подтверждающих пребывание "в действующей армии", российский террорист не предоставил.

Также Гиркин сделал репост сообщения российского пропагандиста Максима Калашникова, который в Telegram писал, что экс-главарь боевиков "ДНР" якобы выходил с ним на связь, находясь в зоне боевых действий.

"Игорь Стрелков на связь выходил. Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие. А где он – это тайна. Сами понимаете, почему", – заявил Калашников.

Гиркин с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно комментировал события на фронте в своем блоге. Он неоднократно критиковал действия российской армии и решения, принимаемые военным руководством России.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины  пообещало за Гиркина $100 тыс.

Начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов 18 октября заявил, что разведка располагает информацией об одном из местонахождений Гиркина, подтвердив его прибытие на временно оккупированную территорию Украины.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Донбасс, Херсонская область, мобилизация, разведка, Игорь Стрелков, террористы, боевики, российская пропаганда, плен, Игорь Гиркин, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, вознаграждение, Кирилл Буданов
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