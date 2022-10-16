Чиновники могут получить вознаграждение за поимку Гиркина. Но его нужно внести в декларацию – НАПК

В агентство напомнили, что многие госслужащие с начала российского вторжения пошли защищать Украину с оружием в руках. В связи с этим возникает вопрос, могут ли они получить вознаграждение, объявленное за поимку Гиркина.

"Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход", – ответили в НАПК.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР Минобороны Украины пообещало за Гиркина $100 тыс.