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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чиновники могут получить вознаграждение за поимку Гиркина. Но его нужно внести в декларацию – НАПК

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ГУР Минобороны Украины пообещало за Гиркина $100 тыс.
ГУР Минобороны Украины пообещало за Гиркина $100 тыс.
Фото: Стрелков Игорь Иванович / Telegram

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, могут ли украинские чиновники, защищающие сейчас страну, получить вознаграждение за пойманного главаря боевиков "ДНР", террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

В агентство напомнили, что многие госслужащие с начала российского вторжения пошли защищать Украину с оружием в руках. В связи с этим возникает вопрос, могут ли они получить вознаграждение, объявленное за поимку Гиркина.

"Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход", – ответили в НАПК.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02ao8nJ658vKcG9MKg6N9kcaw7jkpPfNLi4Wggd8pWgJ84usQDhdK59GkwkQiMtBMvl

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР Минобороны Украины пообещало за Гиркина $100 тыс.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, декларация, Игорь Гиркин, война России против Украины, НАПК, вознаграждение
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