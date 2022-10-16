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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны Украины гарантирует $100 тыс. за пленного Гиркина

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Накануне российские пропагандисты начали сообщать, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины
Накануне российские пропагандисты начали сообщать, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины
Фото: Стрелков Игорь Иванович / Telegram

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 тыс. за передачу в украинский плен бывшего главаря боевиков "ДНР", террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом 16 октября в Telegram сообщила пресс-служба ГУР.

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что в Украине против Гиркина открыт ряд уголовных производств за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

"Информацию передавать по номеру: +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", – уточнили в ГУР.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Украина, террористы, плен, Игорь Гиркин, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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