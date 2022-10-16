ГУР Минобороны Украины гарантирует $100 тыс. за пленного Гиркина

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что в Украине против Гиркина открыт ряд уголовных производств за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

"Информацию передавать по номеру: +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", – уточнили в ГУР.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен.