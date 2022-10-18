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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов заявил, что Гиркин уже в Украине: Известно одно из его местонахождений

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ГУР МО не жалко заплатить $100 тыс. тому, кто возьмет в плен Гиркина ценного клиента для Гааги
ГУР МО не жалко заплатить $100 тыс. тому, кто возьмет в плен Гиркина – ценного клиента для Гааги
Фото: EPA

Украинская разведка располагает информацией о прибытии на временно оккупированную территорию Украины бывшего главаря боевиков "ДНР", террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью проекту "Орестократія", которое издание "Обозреватель" опубликовало 18 октября.

"Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, всего остального давайте подождем. Шансы есть", – сказал Буданов.

Он не стал уточнять, правдива или нет информация, что экс-главарь боевиков "ДНР" находится в Херсонской области.

Разведчик также прокомментировал награду в размере $100 тыс., учрежденную ГУР МО за поимку и передачу Гиркина в украинский плен.

"Это, в принципе, не так дорого за такую личность. Он является важным носителем информации, прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже "не наш" будет. ГУР найдет такие деньги, чтобы помочь нашим коллегам из Гааги", – пояснил, рассмеявшись, Буданов.

Он добавил, что после объявления о вознаграждении за российского террориста уже получил несколько заинтересовавших его сообщений.

"Кроме всего шлака, который присылают на тот номер телефона [указанный в объявлении], появилось несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно. Давайте посмотрим", – предложил глава ГУР МО Украины.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР МО пообещало за Гиркина $100 тыс. – больше всех.

"Информацию передавать по номеру: +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", – уточнили в ГУР.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Херсон, Славянск, Москва, Донбасс, Херсонская область, разведка, Игорь Стрелков, аннексия, террористы, боевики, Игорь Гиркин, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, вознаграждение, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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