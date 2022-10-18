Буданов заявил, что Гиркин уже в Украине: Известно одно из его местонахождений

ГУР МО не жалко заплатить $100 тыс. тому, кто возьмет в плен Гиркина – ценного клиента для Гааги Фото: EPA

"Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, всего остального давайте подождем. Шансы есть", – сказал Буданов.

Он не стал уточнять, правдива или нет информация, что экс-главарь боевиков "ДНР" находится в Херсонской области.

Разведчик также прокомментировал награду в размере $100 тыс., учрежденную ГУР МО за поимку и передачу Гиркина в украинский плен.

"Это, в принципе, не так дорого за такую личность. Он является важным носителем информации, прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже "не наш" будет. ГУР найдет такие деньги, чтобы помочь нашим коллегам из Гааги", – пояснил, рассмеявшись, Буданов.

Он добавил, что после объявления о вознаграждении за российского террориста уже получил несколько заинтересовавших его сообщений.

"Кроме всего шлака, который присылают на тот номер телефона [указанный в объявлении], появилось несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно. Давайте посмотрим", – предложил глава ГУР МО Украины.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР МО пообещало за Гиркина $100 тыс. – больше всех.

"Информацию передавать по номеру: +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", – уточнили в ГУР.