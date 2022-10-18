Буданов заявил, что подавляющее большинство россиян поддерживает путинскую агрессию: Мы воюем не с российским режимом, а к сожалению, с российским народом

Буданов рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.

"К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.

Глава ГУР МО согласен, что президент РФ Владимир Путин является выразителем интересов этого большинства на этом этапе.

Осознание того, что Россия может проиграть, вызывает у россиян, по убеждению Буданова, осознание того факта, что "возможно, наш царь не такой уж мощный".

Чтобы "укрепить" в сознании россиян необходимость продолжения войны, руководство РФ пошло на незаконную аннексию украинских территорий, поясняет глава украинской военной разведки.

"Они пошли, как говорится, ва-банк, они присоединили оккупированные украинские территории, и сейчас каждый поселок, который мы деоккупируем, – для них уже не отступление российской армии или тактический проигрыш, это потеря земель РФ. Для них это так. Для нас это "формально", а вот для них это уже юридическая потеря российской территории. А как типичному россиянину объяснить, что Украина забрала у РФ какой-то город? Ну это переворот его сознания, ну "этого же не может быть", – сказал Буданов.