Буданов заявил, что подавляющее большинство россиян поддерживает путинскую агрессию: Мы воюем не с российским режимом, а к сожалению, с российским народом

"К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.
Глава ГУР МО согласен, что президент РФ Владимир Путин является выразителем интересов этого большинства на этом этапе.
Осознание того, что Россия может проиграть, вызывает у россиян, по убеждению Буданова, осознание того факта, что "возможно, наш царь не такой уж мощный".
Чтобы "укрепить" в сознании россиян необходимость продолжения войны, руководство РФ пошло на незаконную аннексию украинских территорий, поясняет глава украинской военной разведки.
"Они пошли, как говорится, ва-банк, они присоединили оккупированные украинские территории, и сейчас каждый поселок, который мы деоккупируем, – для них уже не отступление российской армии или тактический проигрыш, это потеря земель РФ. Для них это так. Для нас это "формально", а вот для них это уже юридическая потеря российской территории. А как типичному россиянину объяснить, что Украина забрала у РФ какой-то город? Ну это переворот его сознания, ну "этого же не может быть", – сказал Буданов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, после того, как Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.
Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.