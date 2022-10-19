ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 430 оккупантов, шесть российских танков и самолет – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба, наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на бахмутском и краматорском направлениях
По данным Генштаба, наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на бахмутском и краматорском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 66 280 оккупантов. Об этом 19 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 430 российских захватчиков.

Другие потери войск РФ составили:

  • танки – 2554 (+6);
  • боевые бронированные машины – 5235 (+16);
  • артиллерийские системы – 1637 (+15);
  • РСЗО – 372;
  • средства ПВО – 189 (+1);
  • самолеты – 269 (+1);
  • вертолеты – 242;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10);
  • крылатые ракеты – 323 (+5);
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3999 (+14);
  • специальная техника – 146 (+2).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на бахмутском и краматорском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aLP4ibcvGBXWjGajZjLbKg95sDozZaiEjwsv7PxJkDFuj3XxozBozggFcsE5DBETl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Порвем за Украину". Олег Ляшко показал фото с побратимами
"Порвем за Украину". Олег Ляшко показал фото с побратимами
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в мокром купальнике
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в мокром купальнике
"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления
"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (369488)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (158431)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (96871)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (68416)
5
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (60058)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (50023)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (46744)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (45504)
 
 
 
 