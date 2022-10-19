Украинские военные за сутки уничтожили 430 оккупантов, шесть российских танков и самолет – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 430 российских захватчиков.

Другие потери войск РФ составили:

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на бахмутском и краматорском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.