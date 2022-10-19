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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и поразили 21 район сосредоточения сил оккупантов – Генштаб

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в трех областях. Об этом 19 октября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла по российским захватчикам 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также восьми позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и самолет Су-25.

Помимо этого, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и один – артиллерии, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также другие военные цели противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0KrSqZsxGAkaKGRG4jLp2LERfbpUYf8qG3pTMvopyQPEskbKMpiU6JStaoxjuJtRhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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