ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и поразили 21 район сосредоточения сил оккупантов – Генштаб

"За сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла по российским захватчикам 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также восьми позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и самолет Су-25.

Помимо этого, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и один – артиллерии, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также другие военные цели противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)