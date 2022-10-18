ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов в трех областях – Генштаб

Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 20 ударов.

"Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет. Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и другие военные цели врага", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 октября, составили около 65 850 военных, 2548 танков, 268 самолетов, 242 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".