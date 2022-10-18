США могут ввести санкции против Ирана за передачу оружия России – Госдепартамент

"Мы введем санкции против всех, кто поддерживает Россию в военном отношении против Украины. В частности, мы усложним Ирану продажу оружия Москве", – заявила она.
По мнению Донфрид, то, что РФ использует иранские беспилотники, свидетельствует о том, что российские военные "страдают" от санкций.
Она также заявила, что США будут наказывать "любые третьи лица", которые помогают Ирану снабжать оружием Россию. В то же время Донфрид подчеркнула, что США продолжат помогать Украине "защищаться от новых угроз".
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
17 октября, после массированных атак дронов по Киеву и еще нескольким регионам Украины, МИД выпустил заявление, в котором обвинил Иран в соучастии в российской агрессии против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день призвал демократические государства объединиться и дать отпор агрессии, которую РФ совершает при соучастии Ирана. "Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", – написал он.