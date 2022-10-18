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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США могут ввести санкции против Ирана за передачу оружия России – Госдепартамент

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Госдеп США будет наказывать третьи страны за снабжение РФ оружием
Госдеп США будет наказывать третьи страны за снабжение РФ оружием
Фото: U.S. Department of State / Flickr

США могут ввести санкции против стран, которые помогают России оружием. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид во время брифинга 18 октября. Спич транслировался на YouTube-канале Госдепартамента.

"Мы введем санкции против всех, кто поддерживает Россию в военном отношении против Украины. В частности, мы усложним Ирану продажу оружия Москве", – заявила она.

По мнению Донфрид, то, что РФ использует иранские беспилотники, свидетельствует о том, что российские военные "страдают" от санкций.

Она также заявила, что США будут наказывать "любые третьи лица", которые помогают Ирану снабжать оружием Россию. В то же время Донфрид подчеркнула, что США продолжат помогать Украине "защищаться от новых угроз".

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

17 октября, после массированных атак дронов по Киеву и еще нескольким регионам Украины, МИД выпустил заявление, в котором обвинил Иран в соучастии в российской агрессии против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день призвал демократические государства объединиться и дать отпор агрессии, которую РФ совершает при соучастии Ирана. "Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", – написал он.

Теги: Украина, санкции, военные, Госдепартамент США, агрессия, беспилотники, санкции против Ирана, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, Карен Донфрид
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