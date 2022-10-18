США могут ввести санкции против Ирана за передачу оружия России – Госдепартамент

"Мы введем санкции против всех, кто поддерживает Россию в военном отношении против Украины. В частности, мы усложним Ирану продажу оружия Москве", – заявила она.

По мнению Донфрид, то, что РФ использует иранские беспилотники, свидетельствует о том, что российские военные "страдают" от санкций.

Она также заявила, что США будут наказывать "любые третьи лица", которые помогают Ирану снабжать оружием Россию. В то же время Донфрид подчеркнула, что США продолжат помогать Украине "защищаться от новых угроз".