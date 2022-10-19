СМИ узнали, в каком именно оружии Израиль отказал Украине

Украина просила у Израиля ПВО и ПРО Фото: ЕРА

По данным издания, украинское Министерство обороны предупредило в письме об угрозе поставок баллистических ракет из Ирана в Россию. В связи с этим Киев предлагал Иерусалиму начать сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

"Украина крайне заинтересована в получении от Израиля в кратчайшие сроки оборонных систем, в частности Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor, а также в поддержке Израиля в обучении украинских операторов", – приводит издание часть запроса.

Минобороны поделилось с израильской стороной опасениями, что удачный опыт использования Россией иранского оружия в Украине может привести к совершенствованию иранских технологий и усилит угрозы для самого Израиля.

В Axios отметили, что официальные лица Израиля подтвердили получение письма от Украины.

19 октября глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как и делали до сих пор", – подчеркнул Ганц.