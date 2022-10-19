СМИ узнали, в каком именно оружии Израиль отказал Украине

По данным издания, украинское Министерство обороны предупредило в письме об угрозе поставок баллистических ракет из Ирана в Россию. В связи с этим Киев предлагал Иерусалиму начать сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.
"Украина крайне заинтересована в получении от Израиля в кратчайшие сроки оборонных систем, в частности Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor, а также в поддержке Израиля в обучении украинских операторов", – приводит издание часть запроса.
Минобороны поделилось с израильской стороной опасениями, что удачный опыт использования Россией иранского оружия в Украине может привести к совершенствованию иранских технологий и усилит угрозы для самого Израиля.
В Axios отметили, что официальные лица Израиля подтвердили получение письма от Украины.
19 октября глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны.
"Я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как и делали до сих пор", – подчеркнул Ганц.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.
После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.