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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр Израиля: Пришло время Украине получить военную помощь

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По словам Нахмана Шая, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России
По словам Нахмана Шая, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России
Фото: Nachman Shai / Facebook

Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Об этом он написал 16 октября в Twitter.

По его словам, 16 октября утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.

"Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО",  написал министр.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем, Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в опубликованном 4 октября интервью РБК–Украина, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную ситуацию.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2". Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, Израиль, НАТО, война, помощь, война России против Украины, ракеты
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