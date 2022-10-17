Медведев заявил, что помощь Израиля Украине разрушит его отношения с Россией

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", – заявил Медведев.
Он назвал украинцев "нацистами". По словам экс-президента РФ, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
Так Медведев отреагировал на заявиление министра Израиля по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости предоставления Украине военной помощи.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года он объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ, которую он занимает до сих пор.
Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.
10 октября стало известно, что Медведев объявлен в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины.