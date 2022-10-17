Медведев заявил, что помощь Израиля Украине разрушит его отношения с Россией

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", – заявил Медведев.

Он назвал украинцев "нацистами". По словам экс-президента РФ, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

Так Медведев отреагировал на заявиление министра Израиля по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости предоставления Украине военной помощи.