В МИД Израиля сказали СМИ, что слова министра Шая о военной помощи Украине не отображают позицию правительства

"Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", – написал Шай, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России.

После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией.

Walla! не приводит деталей о позиции израильского МИД, но сообщает, что этот комментарий был получен после заявления Медведева.

Газета The Times of Israel отметила, что таким образом ведомство попыталось дистанцировать Израиль от высказывания министра Шая.

Издание отмечает, что Израиль с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно предоставлял стране гуманитарную помощь, но также неоднократно отказывал в предоставлении военной помощи.

Газета объясняет, что отказ Израиля предоставлять Украине оружие рассматривается как попытка Иерусалима "сохранить рабочие связи с Москвой из-за контроля Россией воздушного пространства Сирии, где воздушные силы Израиля совершили сотни вылетов против предполагаемых поставок иранского оружия и для того, чтобы не дать закрепиться группировкам, поддерживаемым Тегераном".

Россия, как пишет СМИ, "в основном закрывает глаза" на удары Израиля по Сирии, хотя связи между странами пострадали из-за осуждения Израилем вторжения РФ в Украину.