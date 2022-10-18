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В МИД Израиля сказали СМИ, что слова министра Шая о военной помощи Украине не отображают позицию правительства

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Шай заявлял о необходимости предоставить Украине военную помощь
Шай заявлял о необходимости предоставить Украине военную помощь
Фото: ЕРА

Заявление министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны. Об этом издание Walla! написало 17 октября, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля.

"Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", – написал Шай, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России.

После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. 

Walla! не приводит деталей о позиции израильского МИД, но сообщает, что этот комментарий был получен после заявления Медведева. 

Газета The Times of Israel отметила, что таким образом ведомство попыталось дистанцировать Израиль от высказывания министра Шая. 

Издание отмечает, что Израиль с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно предоставлял стране гуманитарную помощь, но также неоднократно отказывал в предоставлении военной помощи. 

Газета объясняет, что отказ Израиля предоставлять Украине оружие рассматривается как попытка Иерусалима "сохранить рабочие связи с Москвой из-за контроля Россией воздушного пространства Сирии, где воздушные силы Израиля совершили сотни вылетов против предполагаемых поставок иранского оружия и для того, чтобы не дать закрепиться группировкам, поддерживаемым Тегераном".

Россия, как пишет СМИ, "в основном закрывает глаза" на удары Израиля по Сирии, хотя связи между странами пострадали из-за осуждения Израилем вторжения РФ в Украину. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем, Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в опубликованном 4 октября интервью РБК–Украина, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную ситуацию.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2". Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Израиль, военная помощь, война России против Украины, МИД Израиля
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