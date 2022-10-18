Австралия отказалась от признания Иерусалима столицей Израиля

По словам Вонг, вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках мирных переговоров между Израилем и палестинским народом Фото: foreignminister.gov.au

По словам Вонг, вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках любых мирных переговоров между Израилем и палестинским народом.

"Это отменяет признание правительством [бывшего премьера Австралии Скотта] Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля. Посольство Австралии всегда было и остается в Тель-Авиве", – говорится в пресс-релизе.

Вонг подчеркнула, что Австралия всегда будет верным другом Израиля. Одновременно министр заверила, что Австралия также является "непоколебимым сторонником палестинского народа", которому регулярно оказывает гуманитарную помощь.

"Я сожалею о том, что решение Моррисона заняться политикой привело к изменению позиции Австралии и к огорчению, которое эти изменения причинили многим людям в австралийском сообществе, которых глубоко волнует этот вопрос", – добавила она.