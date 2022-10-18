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Австралия отказалась от признания Иерусалима столицей Израиля

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По словам Вонг, вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках мирных переговоров между Израилем и палестинским народом
По словам Вонг, вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках мирных переговоров между Израилем и палестинским народом
Фото: foreignminister.gov.au

Австралия отменила признание предыдущим правительством Западного Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявила 18 октября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, ее цитирует пресс-служба МИД.

По словам Вонг, вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках любых мирных переговоров между Израилем и палестинским народом.

"Это отменяет признание правительством [бывшего премьера Австралии Скотта] Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля. Посольство Австралии всегда было и остается в Тель-Авиве", – говорится в пресс-релизе.

Вонг подчеркнула, что Австралия всегда будет верным другом Израиля. Одновременно министр заверила, что Австралия также является "непоколебимым сторонником палестинского народа", которому регулярно оказывает гуманитарную помощь.

"Я сожалею о том, что решение Моррисона заняться политикой привело к изменению позиции Австралии и к огорчению, которое эти изменения причинили многим людям в австралийском сообществе, которых глубоко волнует этот вопрос", – добавила она.

Контекст:

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства. 

Активные дискуссии о статусе Иерусалима возобновились в 2017 году, когда тогдашний президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего ситуация в регионе ухудшилась. 14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство

В декабре 2018 года правительство Австралии во главе с Моррисоном официально признало Иерусалим столицей Израиля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, Палестина, Австралия, Иерусалим, Скотт Моррисон
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