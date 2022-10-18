Австралия отказалась от признания Иерусалима столицей Израиля

По словам Вонг, вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках любых мирных переговоров между Израилем и палестинским народом.
"Это отменяет признание правительством [бывшего премьера Австралии Скотта] Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля. Посольство Австралии всегда было и остается в Тель-Авиве", – говорится в пресс-релизе.
Вонг подчеркнула, что Австралия всегда будет верным другом Израиля. Одновременно министр заверила, что Австралия также является "непоколебимым сторонником палестинского народа", которому регулярно оказывает гуманитарную помощь.
"Я сожалею о том, что решение Моррисона заняться политикой привело к изменению позиции Австралии и к огорчению, которое эти изменения причинили многим людям в австралийском сообществе, которых глубоко волнует этот вопрос", – добавила она.
Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.
Активные дискуссии о статусе Иерусалима возобновились в 2017 году, когда тогдашний президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего ситуация в регионе ухудшилась. 14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство.
В декабре 2018 года правительство Австралии во главе с Моррисоном официально признало Иерусалим столицей Израиля.