Украина отправит официальную ноту Израилю о неотложной поставке ей ПВО – МИД

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству относительно получения Украиной соответствующих технологий", – сказал глава МИД.

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 23 сентября, заявлял, что Израиль с начала полномасштабного вторжения России, несмотря на многократные просьбы Украины, не предоставляет ей военной помощи.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Она разрушит отношения Израиля с Россией, отреагировал экс-президент РФ, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.