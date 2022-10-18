Украина отправит официальную ноту Израилю о неотложной поставке ей ПВО – МИД

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству относительно получения Украиной соответствующих технологий", – сказал глава МИД.
Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 23 сентября, заявлял, что Израиль с начала полномасштабного вторжения России, несмотря на многократные просьбы Украины, не предоставляет ей военной помощи.
16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Она разрушит отношения Израиля с Россией, отреагировал экс-президент РФ, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.
Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в опубликованном 4 октября интервью "РБК-Украина", что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную ситуацию.