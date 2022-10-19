Израиль и Украина несколько недель пытаются согласовать разговор между Резниковым и Ганцем – СМИ

По информации СМИ, разговор Алексея Резникова с Бени Ганцем откладывался пять раз Фото: EPA

Издание пишет, что "усилия по координации" между Иерусалимом и Киевом начались несколько недель назад. В ближайшем окружении Ганца заявили, что министр обороны намерен поговорить с Резниковым "в ближайшие дни".

В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Источник из Украины сообщил Haaretz, что еще одна беседа была запланирована на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор откладывалась пять раз.

По его словам, разговор, запланированный на 17 октября, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени. Израильские официальные лица, как отмечает издание, отвергли это утверждение.