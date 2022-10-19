Израиль и Украина несколько недель пытаются согласовать разговор между Резниковым и Ганцем – СМИ

Издание пишет, что "усилия по координации" между Иерусалимом и Киевом начались несколько недель назад. В ближайшем окружении Ганца заявили, что министр обороны намерен поговорить с Резниковым "в ближайшие дни".
В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Источник из Украины сообщил Haaretz, что еще одна беседа была запланирована на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор откладывалась пять раз.
По его словам, разговор, запланированный на 17 октября, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени. Израильские официальные лица, как отмечает издание, отвергли это утверждение.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.
После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.