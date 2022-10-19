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Израиль поможет Украине создать эффективную систему оповещения, но "Железный купол" не продаст – министр обороны

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Ганц: Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений
Ганц: Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений
Фото: ЕРА

Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах. Об этом сообщил глава минобороны Израиля Бени Ганц, пишет 19 октября издание Times of Israel.

По его словам, уже началась подготовительная работа. Новая система имеет преимущества в целевом уведомлении об угрозе для определенных территорий и поможет спасти жизнь многим людям.

"В рамках расширения помощи и поставки спасательного оборудования после разговора с представителями Украины мы подали заявку на получение данных, которые позволят нам помочь в создании и поставке разумной системы оповещения, как в Израиле, против воздушных и других угроз", – сказал Ганц.

В то же время он отметил, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны, такие как "Железный купол".

"Однако я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как и делали до сих пор", – подчеркнул Ганц.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.

После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.

Теги: Украина, Израиль, военная техника, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Бени Ганц
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