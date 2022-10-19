Израиль поможет Украине создать эффективную систему оповещения, но "Железный купол" не продаст – министр обороны

По его словам, уже началась подготовительная работа. Новая система имеет преимущества в целевом уведомлении об угрозе для определенных территорий и поможет спасти жизнь многим людям.

"В рамках расширения помощи и поставки спасательного оборудования после разговора с представителями Украины мы подали заявку на получение данных, которые позволят нам помочь в создании и поставке разумной системы оповещения, как в Израиле, против воздушных и других угроз", – сказал Ганц.

В то же время он отметил, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны, такие как "Железный купол".

"Однако я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как и делали до сих пор", – подчеркнул Ганц.