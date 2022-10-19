Израиль поможет Украине создать эффективную систему оповещения, но "Железный купол" не продаст – министр обороны

По его словам, уже началась подготовительная работа. Новая система имеет преимущества в целевом уведомлении об угрозе для определенных территорий и поможет спасти жизнь многим людям.
"В рамках расширения помощи и поставки спасательного оборудования после разговора с представителями Украины мы подали заявку на получение данных, которые позволят нам помочь в создании и поставке разумной системы оповещения, как в Израиле, против воздушных и других угроз", – сказал Ганц.
В то же время он отметил, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны, такие как "Железный купол".
"Однако я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как и делали до сих пор", – подчеркнул Ганц.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.
После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.