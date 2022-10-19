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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем

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Чтобы стабильно сбивать иранские дроны, закупленные Россией, нужны серьезные системы ПВО, сказал Буданов
Чтобы стабильно сбивать иранские дроны, закупленные Россией, нужны серьезные системы ПВО, сказал Буданов
Фото: gur.gov.ua

Факт перехода Российской Федерации на использование иностранных дронов – случай для России неординарный. Такое мнение начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины генерал-майор Кирилл Буданов выразил в интервью проекту "Орестократія", которое издание "Обозреватель" опубликовало 18 октября.

К закупке страной-оккупантом иранских дронов привели низкая точность российских ракет и малое их число, объясняет Буданов.

По его информации, российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми оккупанты вступили в войну 24 февраля, уже заканчиваются, по многим наименованиям их запас оказался уже ниже критического уровня в 30%, который определен российской концепцией безопасности.

"Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты. Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но нужно исходить из того, что сейчас в РФ их [дронов-камикадзе] достаточное количество и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они рассчитывают", – сказал Буданов.

По информации начальника ГУР МО Украины, первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее из РФ последовали новые заказы. Но их производство и доставка в Россию – "не одномоментный процесс", уточнил он.

"Они постепенно их используют, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем", – заявил глава украинской военной разведки.

По словам Буданова, чтобы повысить процент уничтожения дронов-камикадзе, нужны "серьезные системы ПВО".

По ранее озвученной оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военнослужащие сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2". Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.

С 13 сентября, даты первого сбития дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136, по 19 октября противовоздушная оборона Воздушных сил и другие составляющие сил обороны Украины уничтожили 223 беспилотника этого типа.

Теги: Россия, Украина, Иран, Министерство обороны Украины, ПВО, Алексей Резников, боеприпасы, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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