Буданов: Около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем

К закупке страной-оккупантом иранских дронов привели низкая точность российских ракет и малое их число, объясняет Буданов.

По его информации, российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми оккупанты вступили в войну 24 февраля, уже заканчиваются, по многим наименованиям их запас оказался уже ниже критического уровня в 30%, который определен российской концепцией безопасности.

"Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты. Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но нужно исходить из того, что сейчас в РФ их [дронов-камикадзе] достаточное количество и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они рассчитывают", – сказал Буданов.

По информации начальника ГУР МО Украины, первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее из РФ последовали новые заказы. Но их производство и доставка в Россию – "не одномоментный процесс", уточнил он.

"Они постепенно их используют, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем", – заявил глава украинской военной разведки.

По словам Буданова, чтобы повысить процент уничтожения дронов-камикадзе, нужны "серьезные системы ПВО".

По ранее озвученной оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военнослужащие сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.