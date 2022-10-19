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Украинцы сбили 223 беспилотника Shahed-136 за 36 суток. Инфографика

 
| Сегодня 13.15 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 19 октября, с первого сбития дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136 13 сентября, противовоздушная оборона Воздушных сил и другие составляющие сил обороны Украины уничтожили 223 беспилотника этого типа. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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