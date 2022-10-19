Одесские пограничники утром сбили "мопед" из стрелкового оружия. Он упал в море

С начала войны украинские защитники сбили 223 иранских беспилотника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В сообщении отмечается, что дрон удалось сбить без применения средств противовоздушной обороны, а из стрелкового оружия.

"На рассвете бойцы ГНСУ заметили "мопед", который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили!", – написали пограничники.

Shahed-136 взорвался и упал в море, не долетев до назначенной цели.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с момента, когда был сбит первый дрон-камикадзе иранского производства, противовоздушная оборона ВС и другие составляющие сил обороны Украины уничтожили 223 беспилотника этого типа.