Рада осудила Иран за поддержку РФ в войне против Украины и призвала правительство проработать вопрос разрыва дипотношений с Тегераном

Соответствующий документ №8133 поддержали 303 народных депутата, отмечается в карточке законопроекта, опубликованной на сайте парламента.
"Предоставление Исламской Республикой Иран оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает ее соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины, – говорится в пояснительной записке к документу. – Учитывая это, Верховная Рада Украины должна призвать Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия РФ, а также обратиться к иностранным партнерам… с предложением наложить санкции на… Иран за военную помощь РФ в виде дронов и предостеречь его от намерений передать РФ баллистические ракеты… для их использование в войне против Украины".
Народные депутаты призвали правительство отменить все действующие международные договоры между Украиной и Ираном, которые предусматривали либерализацию визового режима, а также призвали парламенты и правительства иностранных государств – партнеров пересмотреть условия поездок с Ираном, указывается в заявлении.
Кроме того, Рада призвала правительство Украины внести предложения о применении санкций против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам иранского вооружения в РФ.
Также нардепы призвали правительство "немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Ираном".
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
По данным СМИ, Иран поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты.
17 октября МИД Украины выпустил заявление, в котором обвинил Иран в соучастии в российской агрессии. 18 октября МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг поставки Тегераном оружия в Россию, он заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы развеять подобные обвинения.