Рада осудила Иран за поддержку РФ в войне против Украины и призвала правительство проработать вопрос разрыва дипотношений с Тегераном

Соответствующий документ №8133 поддержали 303 народных депутата, отмечается в карточке законопроекта, опубликованной на сайте парламента.

"Предоставление Исламской Республикой Иран оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает ее соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины, – говорится в пояснительной записке к документу. – Учитывая это, Верховная Рада Украины должна призвать Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия РФ, а также обратиться к иностранным партнерам… с предложением наложить санкции на… Иран за военную помощь РФ в виде дронов и предостеречь его от намерений передать РФ баллистические ракеты… для их использование в войне против Украины".

Народные депутаты призвали правительство отменить все действующие международные договоры между Украиной и Ираном, которые предусматривали либерализацию визового режима, а также призвали парламенты и правительства иностранных государств – партнеров пересмотреть условия поездок с Ираном, указывается в заявлении.

Кроме того, Рада призвала правительство Украины внести предложения о применении санкций против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам иранского вооружения в РФ.

Также нардепы призвали правительство "немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Ираном".