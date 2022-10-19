Зеленский: Обращение России за военной помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства

Зеленский: Десятилетиями россияне тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты Фото: EPA

"Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты", – заявил президент.

По его словам, стратегически это России ничем не поможет.

"Лишь дополнительно доказывает миру, что Россия – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-то. Обязательно обеспечим ответную международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты", – сказал глава государства.