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Швец: Если Китай решит на полную катушку помогать Путину, он это будет делать через Иран

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Путин показал, что РФ "третьеразрядная держава", заявил Швец
Путин показал, что РФ – "третьеразрядная держава", заявил Швец
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер КНР Си Цзиньпин возлагал большие надежды на успех президента России Владимира Путина в агрессии против Украины. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по Институту КГБ Юрий Швец.

"Путин ему обещал решить вопрос, там, за неделю. "Так, легкая прогулка. Запад не успеет опомниться, как я уже – все: в дамках". Что тогда получал бы Китай? То есть Россия поглощает... Ну, Украина становится российской. Потом он поглощает Белоруссию. И на восточном фланге НАТО образуется мощный военный кулак. НАТО в тисках", – сказал Швец.

Но, по его мнению, получилось все наоборот: Путин показал, что РФ – "третьеразрядная держава", а НАТО расширился. В то же время Си Цзиньпин хочет "расколоть единый мир" на две части, где в одной останется весь западный мир, а в другой – мир, "где будет доминировать Китай", отметил Швец. Он добавил, что Иран, в свою очередь, хочет быть с Россией и Китаем. 

"А Иран – он хочет присоединиться. То есть это ось. Там даже две оси образовывается в последнее время, в которых все время меняется один из углов. То есть одна ось – это Россия, Китай и Саудовская Аравия. Вторая ось – Саудовская Аравия выпадает, и там появляется Иран. Потому что они несовместимы: Иран с Саудовской Аравией", – сказал бывший разведчик.

Он добавил, что между Китаем и Ираном заключено крупное военно-техническое соглашение, согласно которому китайцы поставили в Иран массу электроники, необходимой для производства оружия.

"Американские аналитики подозревают, что если Китай примет решение так, на полную катушку, в военном плане помогать Путину, он будет это делать через Иран... И считается, что китайские составные части могут быть в тех дронах и ракетах, которые собирается вроде поставлять Иран. Но Иран – он же в несознанке вроде находится", – сказал Швец.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

На заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".

По данным СМИ, Иран в течение 10 дней поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иран, Китай, военные, беспилотники, Юрий Швец
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