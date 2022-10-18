Швец: Если Китай решит на полную катушку помогать Путину, он это будет делать через Иран

"Путин ему обещал решить вопрос, там, за неделю. "Так, легкая прогулка. Запад не успеет опомниться, как я уже – все: в дамках". Что тогда получал бы Китай? То есть Россия поглощает... Ну, Украина становится российской. Потом он поглощает Белоруссию. И на восточном фланге НАТО образуется мощный военный кулак. НАТО в тисках", – сказал Швец.

Но, по его мнению, получилось все наоборот: Путин показал, что РФ – "третьеразрядная держава", а НАТО расширился. В то же время Си Цзиньпин хочет "расколоть единый мир" на две части, где в одной останется весь западный мир, а в другой – мир, "где будет доминировать Китай", отметил Швец. Он добавил, что Иран, в свою очередь, хочет быть с Россией и Китаем.

"А Иран – он хочет присоединиться. То есть это ось. Там даже две оси образовывается в последнее время, в которых все время меняется один из углов. То есть одна ось – это Россия, Китай и Саудовская Аравия. Вторая ось – Саудовская Аравия выпадает, и там появляется Иран. Потому что они несовместимы: Иран с Саудовской Аравией", – сказал бывший разведчик.

Он добавил, что между Китаем и Ираном заключено крупное военно-техническое соглашение, согласно которому китайцы поставили в Иран массу электроники, необходимой для производства оружия.

"Американские аналитики подозревают, что если Китай примет решение так, на полную катушку, в военном плане помогать Путину, он будет это делать через Иран... И считается, что китайские составные части могут быть в тех дронах и ракетах, которые собирается вроде поставлять Иран. Но Иран – он же в несознанке вроде находится", – сказал Швец.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



