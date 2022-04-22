Швец: По моим прогнозам, в июне в РФ начнется напряженность среди населения из-за санкций

"За последнюю неделю только поставки сырой нефти из России сократились на 25% по всему миру. За одну неделю. То есть реально работа в этом плане ведется. Путин надувает щеки, что "мы переориентируем на другие страны – азиатские". Никуда он ничего не переориентирует. Для газа нужны другие трубы. Их нет. Чтобы пустить тот газ, который шел в Европу, – развернуть его на Китай, нужно строить газопровод с Ямала, который встанет в $100 млрд, которых у России нет. То есть это невозможно совершенно. То же самое с нефтью. Мало того, что она сократилась на 25%, – Россия продает ее с дискаунтом примерно в $40. То есть практически по себестоимости. Они уже теряют много денег", – подчеркнул Швец.

По его словам, жители РФ фактически еще не испытали в полной мере негативное влияние санкций.

"Я имею в виду российское население. По моим расчетам, они начнут их испытывать где-то с июня месяца. Потому что около 1000 западных компаний ушли, и они три месяца после ухода платят зарплаты. Вот где-то к июню месяцу они перестанут платить зарплаты. А это сотни тысяч человек. И многие из них проживают в Москве и Питере, это так называемый офисный планктон, который работал на эти компании. И вот тогда начнется напряженность среди населения. К этому времени цены повысятся. [Глава Центробанка РФ] Эльвира Набиуллина где-то дня три назад сказала, что "наша экономика сейчас держится на том загашнике финансовом, который мы создали в предыдущие годы. Он закончится в конце второго – в начале третьего квартала этого года. И все. А потом мы будем думать". А че думать? Денег нет. И что? Взять неоткуда. И что дальше?" – отметил Швец.

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