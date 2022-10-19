Яценюк: В мире уже возникла новая ось зла – это Россия, Иран, Северная Корея

Об этом 19 октября в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, основатель фонда Open Ukraine Арсений Яценюк. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Яценюка.

"Иран, находящийся под жесткими санкциями свободного мира, смог изготовить и поставить России тысячи дронов-камикадзе... Северная Корея… всего несколько дней назад проводила тестирование баллистических ракет… которые могут переносить ядерное оружие. Обе страны под санкциями. И, несмотря на это, им удалось изготовить такое смертельное оружие, – сказал политик. – Это сигнал для всего свободного мира – мы должны осознать, что с санкционным режимом что-то не то. Что-то точно не так".

По словам Яценюка, "в мире уже возникла новая ось зла".

"И эта ось зла – это Россия, Иран, Северная Корея. Кроме того, эта ось зла имеет также тех, кто поддерживает ее скрыто... Какова позиция Китая? После проходящего сейчас собрания коммунистической партии очевидно, что Китай слишком воинственный по отношению к Западу. Китай не на правильной стороне, например, когда он не поддержал резолюцию ООН по осуждению незаконного референдума. То же касается и Индии", – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014–2016 годах.

Яценюк добавил, что в настоящее время "нужно учитывать то, что мы живем в совсем другом мире, и вызовы, которые сейчас возникли, должны получить четкий ответ".

"Возможно, у нас будет двухполярный мир, в котором мы уже живем: демократия против автократии", – отметил основатель фонда Open Ukraine.