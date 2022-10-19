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Яценюк: В мире уже возникла новая ось зла – это Россия, Иран, Северная Корея

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С санкционным режимом что-то точно не так, отметил Яценюк
С санкционным режимом что-то точно не так, отметил Яценюк
Фото: ksf.openukraine.org

В мире уже возникла новая ось зла, она имеет также тех, кто поддерживает ее скрыто.

Об этом 19 октября в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, основатель фонда Open Ukraine Арсений Яценюк. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Яценюка.

"Иран, находящийся под жесткими санкциями свободного мира, смог изготовить и поставить России тысячи дронов-камикадзе... Северная Корея… всего несколько дней назад проводила тестирование баллистических ракет… которые могут переносить ядерное оружие. Обе страны под санкциями. И, несмотря на это, им удалось изготовить такое смертельное оружие, – сказал политик. – Это сигнал для всего свободного мира – мы должны осознать, что с санкционным режимом что-то не то. Что-то точно не так".

По словам Яценюка, "в мире уже возникла новая ось зла".

"И эта ось зла – это Россия, Иран, Северная Корея. Кроме того, эта ось зла имеет также тех, кто поддерживает ее скрыто... Какова позиция Китая? После проходящего сейчас собрания коммунистической партии очевидно, что Китай слишком воинственный по отношению к Западу. Китай не на правильной стороне, например, когда он не поддержал резолюцию ООН по осуждению незаконного референдума. То же касается и Индии", – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014–2016 годах.

Яценюк добавил, что в настоящее время "нужно учитывать то, что мы живем в совсем другом мире, и вызовы, которые сейчас возникли, должны получить четкий ответ".

"Возможно, у нас будет двухполярный мир, в котором мы уже живем: демократия против автократии", – отметил основатель фонда Open Ukraine.

Контекст:

4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, лидеры РФ и Китая провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, Габон, Китай и Бразилия воздержались при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным СМИ, Иран поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты.

17 октября МИД Украины выпустил заявление, в котором обвинил Иран в соучастии в российской агрессии. 18 октября МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, Иран, Индия, Китай, санкции, Северная Корея, демократия, агрессия, аннексия, беспилотники, санкции против Ирана, ракеты, безопасность, премьер-министр, заседание, Киевский форум по безопасности
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