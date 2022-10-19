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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин уже не сможет переломить ситуацию в Украине – экс-директор ЦРУ

Петреус: Аннексия четырех регионов не имеет никакого значения. Украина освобождает эти территории
Петреус: Аннексия четырех регионов не имеет никакого значения. Украина освобождает эти территории
Фото: ЕРА

Директор ЦРУ в 2011–2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008–2010 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус считает, что президент РФ Владимир Путин уже не сможет переломить динамику войны в Украине. Об этом он заявил 19 октября во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая транслировалась на YouTube-канале премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, основателя фонда Open Ukraine Арсения Яценюка.

"Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную мощь, которая гораздо сильнее и боеспособнее, чем то, что имеет Россия в Украине… Уже сейчас можно сказать, что Россия понесла в три–четыре раза больше потерь за восемь месяцев, чем за девять лет, пока она вела войну в Афганистане", – подчеркнул Петреус.

Он отметил, что Украина начала освобождать свои территории в том числе благодаря поддержке западных партнеров и умению эффективно ее использовать.

"Аннексия четырех регионов не имеет, в конце концов, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории", – сказал Петреус.

Комментируя результаты мобилизации в России, генерал заявил, что "она закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пришли в военкоматы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 66 280 оккупантов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, война России против Украины, Дэвид Петреус, потери армии России
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