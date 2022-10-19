Путин уже не сможет переломить ситуацию в Украине – экс-директор ЦРУ

"Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную мощь, которая гораздо сильнее и боеспособнее, чем то, что имеет Россия в Украине… Уже сейчас можно сказать, что Россия понесла в три–четыре раза больше потерь за восемь месяцев, чем за девять лет, пока она вела войну в Афганистане", – подчеркнул Петреус.
Он отметил, что Украина начала освобождать свои территории в том числе благодаря поддержке западных партнеров и умению эффективно ее использовать.
"Аннексия четырех регионов не имеет, в конце концов, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории", – сказал Петреус.
Комментируя результаты мобилизации в России, генерал заявил, что "она закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пришли в военкоматы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 66 280 оккупантов.