Путин уже не сможет переломить ситуацию в Украине – экс-директор ЦРУ

"Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную мощь, которая гораздо сильнее и боеспособнее, чем то, что имеет Россия в Украине… Уже сейчас можно сказать, что Россия понесла в три–четыре раза больше потерь за восемь месяцев, чем за девять лет, пока она вела войну в Афганистане", – подчеркнул Петреус.

Он отметил, что Украина начала освобождать свои территории в том числе благодаря поддержке западных партнеров и умению эффективно ее использовать.

"Аннексия четырех регионов не имеет, в конце концов, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории", – сказал Петреус.

Комментируя результаты мобилизации в России, генерал заявил, что "она закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пришли в военкоматы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)