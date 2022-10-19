МИД Украины ответил МИД Китая на заявление, что Пекину неизвестно об атаке российских дронов на Киев

Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно, отметил Николенко Фото: depositphotos.com

Соответствующее мнение 19 октября в Facebook высказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь 18 октября сказал на брифинге, что "ничего не знает" об атаке дронов на столицу Украины накануне, в результате которой погибли люди. Он подчеркнул, что позиция Китая по "украинскому вопросу" последовательна и ясна.

"Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине, – написал Николенко. – Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Мы ожидаем более активной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН".

По словам Николенко, "не может быть компромиссов или политических нюансов", когда речь идет об осуждении "варварских преступлений против гражданского населения".