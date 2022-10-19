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ПОЛИТИКА

МИД Украины ответил МИД Китая на заявление, что Пекину неизвестно об атаке российских дронов на Киев

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Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно, отметил Николенко
Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно, отметил Николенко
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины считают "некорректным" заявление МИД Китая о том, что в Пекине якобы не знают об атаке российскими оккупантами Киева с помощью дронов-камикадзе.

Соответствующее мнение 19 октября в Facebook высказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь 18 октября сказал на брифинге, что "ничего не знает" об атаке дронов на столицу Украины накануне, в результате которой погибли люди. Он подчеркнул, что позиция Китая по "украинскому вопросу" последовательна и ясна.

"Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине, – написал Николенко. – Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Мы ожидаем более активной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН".

По словам Николенко, "не может быть компромиссов или политических нюансов", когда речь идет об осуждении "варварских преступлений против гражданского населения".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid03G5zHyEFNmMdZSkRX49TAtsexiHpvsKTfpobumoGDDWNJq2juT6othNUWgKu12D7l

Контекст:

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины, включая Киев.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, большинство из них были иранскими беспилотниками Shahed-136.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом, под его завалами погибли пять человек. Среди жертв оказалась семейная пара, ожидавшая ребенка.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Теги: Россия, Киев, Украина, Китай, МИД, посольство, МИД Украины, беспилотники, КНР, война России против Украины, Олег Николенко, спикер, Ван Вэньбинь
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