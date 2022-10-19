В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули", – сказал он в ответ на вопрос журналиста об атаке, в результате которой погибли пять человек.
Он подчеркнул, что позиция Китая по "украинскому вопросу" последовательна и ясна.
"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации", – сказал Ван Вэньбинь.
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины, включая Киев.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, большинство из них были иранскими беспилотниками Shahed-136.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом, под его завалами погибли пять человек. Среди жертв оказалась семейная пара, ожидавшая ребенка.
Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.