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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев

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Спикер МИД Китая ответил на вопрос об атаке дронов на Киев
Спикер МИД Китая ответил на вопрос об атаке дронов на Киев
Фото: fmprc.gov.cn

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего не известно об атаке российских дронов на столицу Украины, в результате которой погибли люди. Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь 18 октября, сообщается на сайте МИД Китая.

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули", – сказал он в ответ на вопрос журналиста об атаке, в результате которой погибли пять человек

Он подчеркнул, что позиция Китая по "украинскому вопросу" последовательна и ясна. 

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации", – сказал Ван Вэньбинь.

Контекст:

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины, включая Киев.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, большинство из них были иранскими беспилотниками Shahed-136.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом, под его завалами погибли пять человек. Среди жертв оказалась семейная пара, ожидавшая ребенка.

Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. 

Теги: Россия, Киев, Китай, беспилотники, война России против Украины
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