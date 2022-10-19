В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев

Спикер МИД Китая ответил на вопрос об атаке дронов на Киев Фото: fmprc.gov.cn

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули", – сказал он в ответ на вопрос журналиста об атаке, в результате которой погибли пять человек.

Он подчеркнул, что позиция Китая по "украинскому вопросу" последовательна и ясна.

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации", – сказал Ван Вэньбинь.