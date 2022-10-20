В ЕС согласовали санкции против Ирана из-за дронов, которые Россия использует в Украине

"В рекордные сроки – после трех дней обсуждений – постпреды стран ЕС согласовали меры против организаций, поставляющих иранские дроны, которыми атакуют Украину", – говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что письменная процедура уже завершена, санкции вступят в силу сегодня после публикации в официальном журнале ЕС.

В рамках санкций ЕС заморозит активы трех человек и одной организации, ответственных за поставки беспилотников. Кроме того, ЕС готов расширить санкции еще на четыре иранские организации, уже фигурировавшие в предыдущем списке санкций, добавили в сообщении.

EU states decided to freeze the assets of 3 individuals and 1 entity responsible for drone deliveries; the EU is also prepared to extend #sanctions to 4 more Iranian entities that already featured in a previous sanctions list. #EU2022CZ — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

По данным "Интерфакс-Украина", послы одобрили санкции еще 19 октября.

По информации агентства, под санкции попала Shahed Aviation Industries (компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА Shahed), начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции Саед Агаджани, а также Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.