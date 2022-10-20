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В ЕС согласовали санкции против Ирана из-за дронов, которые Россия использует в Украине

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В ЕС согласовали новые санкции против Ирана
В ЕС согласовали новые санкции против Ирана
Фото: depositphotos.com

Послы стран – членов Европейского союза согласовали санкции против поставщиков иранских беспилотников России. Об этом сообщило в Twitter представительство Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза.

"В рекордные сроки – после трех дней обсуждений – постпреды стран ЕС согласовали меры против организаций, поставляющих иранские дроны, которыми атакуют Украину", – говорится в сообщении. 

В представительстве отметили, что письменная процедура уже завершена, санкции вступят в силу сегодня после публикации в официальном журнале ЕС.

В рамках санкций ЕС заморозит активы трех человек и одной организации, ответственных за поставки беспилотников. Кроме того, ЕС готов расширить санкции еще на четыре иранские организации, уже фигурировавшие в предыдущем списке санкций, добавили в сообщении.

По данным "Интерфакс-Украина", послы одобрили санкции еще 19 октября.

По информации агентства, под санкции попала Shahed Aviation Industries (компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА Shahed), начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции Саед Агаджани, а также Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран отрицает поставки дронов российской армии.

18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников. По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.

Теги: Иран, беспилотники, Европейский союз, санкции против Ирана, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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