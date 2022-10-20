ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дебильная логика". Кислица ответил на угрозы России разорвать сотрудничество с ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Кислица прокомментировал слова представителя РФ в ООН
Сергей Кислица прокомментировал слова представителя РФ в ООН
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал угрозу России пересмотреть сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в случае направления в Украину экспертов для проверки иранских дронов. Об этом он написал в Twitter 20 октября.

"Воистину дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, когда-либо видевших ООН, – Россия пересмотрит сотрудничество с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, если он направит в Украину экспертов для проверки беспилотников, которые, видимо, были сделаны в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН по уничтожению мирных жителей", — написал Кислица.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании Совбеза ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских дронов призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании", сообщило российское агентство ТАСС. Он утверждал, что заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией".

"Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет", – заявил Полянский.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.

За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Владимир Зеленский. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.

Теги: Россия, Иран, ООН, беспилотники, Сергей Кислица, война России против Украины, Дмитрий Полянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги
"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (440855)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (267600)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (221319)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (162846)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (95588)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (83907)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (81737)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (69641)
 
 
 
 