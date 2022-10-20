"Дебильная логика". Кислица ответил на угрозы России разорвать сотрудничество с ООН

"Воистину дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, когда-либо видевших ООН, – Россия пересмотрит сотрудничество с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, если он направит в Украину экспертов для проверки беспилотников, которые, видимо, были сделаны в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН по уничтожению мирных жителей", — написал Кислица.

A truly moronic logic from one of the most disgusting persons UN has ever seen - russia will reassess cooperation with SG Antonio Guterres if he sends experts to Ukraine to inspect drones that were apparently made in Iran and used in violation of a UN resolution to kill civilians pic.twitter.com/GflrSyzGBI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 20, 2022

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании Совбеза ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских дронов призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании", сообщило российское агентство ТАСС. Он утверждал, что заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией".

"Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет", – заявил Полянский.