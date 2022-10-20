"Дебильная логика". Кислица ответил на угрозы России разорвать сотрудничество с ООН

"Воистину дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, когда-либо видевших ООН, – Россия пересмотрит сотрудничество с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, если он направит в Украину экспертов для проверки беспилотников, которые, видимо, были сделаны в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН по уничтожению мирных жителей", — написал Кислица.
A truly moronic logic from one of the most disgusting persons UN has ever seen - russia will reassess cooperation with SG Antonio Guterres if he sends experts to Ukraine to inspect drones that were apparently made in Iran and used in violation of a UN resolution to kill civilians pic.twitter.com/GflrSyzGBI— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 20, 2022
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании Совбеза ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских дронов призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании", сообщило российское агентство ТАСС. Он утверждал, что заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией".
"Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет", – заявил Полянский.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.
За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Владимир Зеленский.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.