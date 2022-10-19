Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана за участие в войне в Украине – СМИ

По его словам, решение принято буквально "за пятнадцать минут до нашего разговора". Оно будет оформлено письменно и опубликовано 20 октября.
"Санкции были одобрены в отношении трех лиц и компании – производителя дронов", – сказал источник.
В соответствии с документом, имеющимся в распоряжении агентства, под санкции попала Shahed Aviation Industries – компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА Shahed.
"Секретная серия дронов была поставлена Российской Федерации и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства РФ, виновного в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", – цитирует документ агентство.
По его данным, в списке также значатся начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей Исламской революции Саед Агаджани, а также Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.
Контекст:
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников. По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.