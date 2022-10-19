Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана за участие в войне в Украине – СМИ

По его словам, решение принято буквально "за пятнадцать минут до нашего разговора". Оно будет оформлено письменно и опубликовано 20 октября.

"Санкции были одобрены в отношении трех лиц и компании – производителя дронов", – сказал источник.

В соответствии с документом, имеющимся в распоряжении агентства, под санкции попала Shahed Aviation Industries – компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА Shahed.

"Секретная серия дронов была поставлена Российской Федерации и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства РФ, виновного в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", – цитирует документ агентство.

По его данным, в списке также значатся начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей Исламской революции Саед Агаджани, а также Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.