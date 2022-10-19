Кулеба рассказал, повлияет ли разрыв дипломатических отношений с Ираном на переговоры по компенсациям за сбитый самолет МАУ в Тегеране

Кулеба: Есть коалиция государств, которая ведет определенную линию в отношениях с Ираном по этому вопросу, и мы продолжаем ее вести Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе пресс-конференции в Киеве 19 октября, трансляция велась в Facebook МИД Украины.

"Нет, возможный разрыв дипломатических отношений (а я уже внес соответствующее предложение) не повредит переговорам относительно компенсаций за сбитие украинского самолета под Тегераном. Есть коалиция государств, которая ведет определенную линию в отношениях с Ираном по этому вопросу, и мы продолжаем ее вести. И настанет день, когда Иран понесет ответственность за то, что случилось", – сказал Кулеба.

В октябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Кулеба 18 октября в связи с этим внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.