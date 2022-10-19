Кулеба рассказал, повлияет ли разрыв дипломатических отношений с Ираном на переговоры по компенсациям за сбитый самолет МАУ в Тегеране

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе пресс-конференции в Киеве 19 октября, трансляция велась в Facebook МИД Украины.
"Нет, возможный разрыв дипломатических отношений (а я уже внес соответствующее предложение) не повредит переговорам относительно компенсаций за сбитие украинского самолета под Тегераном. Есть коалиция государств, которая ведет определенную линию в отношениях с Ираном по этому вопросу, и мы продолжаем ее вести. И настанет день, когда Иран понесет ответственность за то, что случилось", – сказал Кулеба.
В октябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Кулеба 18 октября в связи с этим внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.
Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.
16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.
6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.