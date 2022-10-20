Иран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне – МИД

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран "категорически против поставки дронов в Россию для использования в войне с Украиной" Фото: ЕРА

В ходе телефонного разговора с главой МИД Хорватии Абдоллахиян заявил, что Тегеран потребовал от Украины "предоставить документ", подтверждающий использование Россией иранских беспилотников, сообщили в МИД Ирана.

"Глава дипломатии нашей страны отметил, что, конечно, мы много лет сотрудничали с Россией в сфере обороны, но мы не поддерживали войну против Украины и не поставляли России никакого иранского оружия для использования в войне против Украины", – говорится в релизе.

С Боррелем, согласно сообщению МИД Ирана, Абдоллахиян тоже разговаривал о беспилотниках.

Он сказал главе европейской дипломатии, что политика Тегерана "заключается в уважении территориальной целостности Украины, а не в отправке оружия конфликтующим сторонам".

"Исламская Республика Иран пытается остановить конфликты в Украине дипломатическим путем, и мы рекомендуем европейцам смотреть на этот вопрос реалистично. Мы против войны и категорически против поставки дронов в Россию для использования в войне с Украиной", – цитирует его сайт министерства.

Также речь шла о санкциях против Ирана – в МИД страны заявили, что между Боррелем и Абдоллахияном "состоялся обмен мнениями" в том числе по переговорам о снятии санкций.