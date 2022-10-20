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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне – МИД

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Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран "категорически против поставки дронов в Россию для использования в войне с Украиной"
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран "категорически против поставки дронов в Россию для использования в войне с Украиной"
Фото: ЕРА

Иран признает сотрудничество с Россией в военной сфере, но отрицает передачу ей дронов-камикадзе. Об этом говорится в пресс-релизах министерства иностранных дел Ирана о переговорах главы МИД Хосейна-Амира Абдоллахияна с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе телефонного разговора с главой МИД Хорватии Абдоллахиян заявил, что Тегеран потребовал от Украины "предоставить документ", подтверждающий использование Россией иранских беспилотников, сообщили в МИД Ирана.  

"Глава дипломатии нашей страны отметил, что, конечно, мы много лет сотрудничали с Россией в сфере обороны, но мы не поддерживали войну против Украины и не поставляли России никакого иранского оружия для использования в войне против Украины", – говорится в релизе. 

С Боррелем, согласно сообщению МИД Ирана, Абдоллахиян тоже разговаривал о беспилотниках. 

Он сказал главе европейской дипломатии, что политика Тегерана "заключается в уважении территориальной целостности Украины, а не в отправке оружия конфликтующим сторонам". 

"Исламская Республика Иран пытается остановить конфликты в Украине дипломатическим путем, и мы рекомендуем европейцам смотреть на этот вопрос реалистично. Мы против войны и категорически против поставки дронов в Россию для использования в войне с Украиной", – цитирует его сайт министерства.

Также речь шла о санкциях против Ирана – в МИД страны заявили, что между Боррелем и Абдоллахияном "состоялся обмен мнениями" в том числе по переговорам о снятии санкций.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". 

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о пяти погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие"Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

За участие в агрессии РФ против Украины Великобритания 20 октября ввела санкции против Ирана. Ограничения в отношении Ирана утвердили и в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Хорватия, беспилотники, дипломатические отношения, санкции против Ирана, война России против Украины, документы, Евросоюз, Жозеп Боррель, Гордан Грлич Радман
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