Великобритания ввела санкции в отношении производителя иранских дронов-камикадзе. Ранее это сделал Евросоюз

"Shahed Aviation Industries подлежит замораживанию активов. Приобретение этого оружия показывает, что Россия в отчаянии обращается к таким странам, как Иран, чтобы продолжить свою незаконную войну", – сказано в пресс-релизе.
Также Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных иранских военных, которые, по данным Лондона, причастны к поставкам иранских беспилотников России.
"Сегодня мы вводим санкции в отношении тех, кто поставил беспилотники, используемые Россией для нацеливания на гражданское население Украины. Это яркое свидетельство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности. Эти трусливые удары беспилотников – акт отчаяния. Позволяя эти удары, эти люди и производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", – заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.
19 октября стало известно, что санкции в отношении Ирана за его участие в российской агрессии против Украины согласовал Евросоюз.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран отрицает поставки дронов российской армии.
18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников. По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.