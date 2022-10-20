Великобритания ввела санкции в отношении производителя иранских дронов-камикадзе. Ранее это сделал Евросоюз

"Shahed Aviation Industries подлежит замораживанию активов. Приобретение этого оружия показывает, что Россия в отчаянии обращается к таким странам, как Иран, чтобы продолжить свою незаконную войну", – сказано в пресс-релизе.

Также Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных иранских военных, которые, по данным Лондона, причастны к поставкам иранских беспилотников России.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении тех, кто поставил беспилотники, используемые Россией для нацеливания на гражданское население Украины. Это яркое свидетельство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности. Эти трусливые удары беспилотников – акт отчаяния. Позволяя эти удары, эти люди и производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", – заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

19 октября стало известно, что санкции в отношении Ирана за его участие в российской агрессии против Украины согласовал Евросоюз.