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Великобритания ввела санкции в отношении производителя иранских дронов-камикадзе. Ранее это сделал Евросоюз

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Великобритания ввела санкции против компании и трех иранцев
Великобритания ввела санкции против компании и трех иранцев
Фото: ЕРА

Великобритания решила ввести санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит боевые беспилотники Shahed, используемые Россией в ходе войны против Украины. Об этом 20 октября сообщает сайт британского правительства.

"Shahed Aviation Industries подлежит замораживанию активов. Приобретение этого оружия показывает, что Россия в отчаянии обращается к таким странам, как Иран, чтобы продолжить свою незаконную войну", – сказано в пресс-релизе.

Также Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных иранских военных, которые, по данным Лондона, причастны к поставкам иранских беспилотников России.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении тех, кто поставил беспилотники, используемые Россией для нацеливания на гражданское население Украины. Это яркое свидетельство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности. Эти трусливые удары беспилотников – акт отчаяния. Позволяя эти удары, эти люди и производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", – заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

19 октября стало известно, что санкции в отношении Ирана за его участие в российской агрессии против Украины согласовал Евросоюз.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран отрицает поставки дронов российской армии.

18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников. По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, Великобритания, санкции, война, беспилотники, война России против Украины, Евросоюз, Джеймс Клеверли
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