США и Великобритания усилят сотрудничество по поводу санкций против РФ

С конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений Фото: EPA

"В этом году вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты и Великобритания обложили Россию беспрецедентными санкциями в ответ на неспровоцированную, преднамеренную войну Кремля против Украины. Благодаря усилиям правительств, промышленности и других заинтересованных сторон, которые находятся в авангарде реализации этих санкций, оказывается существенное влияние на российскую экономику", – сказано в сообщении.

Руководители ведомств отметили, что санкции оказали значительное влияние на военно-промышленный комплекс России и его способность вести свою "несправедливую войну". Они добавили, что финансовые ограничения будут по-прежнему "жизненно важным инструментом" поддержки внешней политики США и Великобритании.

"Финансовые санкции работают лучше всего, когда применяются на многосторонней основе. Это максимизирует их влияние, сводит к минимуму непредвиденные последствия и облегчает соблюдения требований для бизнеса", – говорится в обращении.

Стороны надеятся "увидеть преимущества сотрудничества" не только в отношении санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину, но и в отношении общих санкций против других режимов, сказано в документе.



