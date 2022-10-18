США и Великобритания усилят сотрудничество по поводу санкций против РФ

"В этом году вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты и Великобритания обложили Россию беспрецедентными санкциями в ответ на неспровоцированную, преднамеренную войну Кремля против Украины. Благодаря усилиям правительств, промышленности и других заинтересованных сторон, которые находятся в авангарде реализации этих санкций, оказывается существенное влияние на российскую экономику", – сказано в сообщении.
Руководители ведомств отметили, что санкции оказали значительное влияние на военно-промышленный комплекс России и его способность вести свою "несправедливую войну". Они добавили, что финансовые ограничения будут по-прежнему "жизненно важным инструментом" поддержки внешней политики США и Великобритании.
"Финансовые санкции работают лучше всего, когда применяются на многосторонней основе. Это максимизирует их влияние, сводит к минимуму непредвиденные последствия и облегчает соблюдения требований для бизнеса", – говорится в обращении.
Стороны надеятся "увидеть преимущества сотрудничества" не только в отношении санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину, но и в отношении общих санкций против других режимов, сказано в документе.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12, 5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.