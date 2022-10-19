Великобритания предупредила Путина, что применение ядерного оружия "приведет к тяжелым последствиям"

Издание отметило, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес находился в США для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином "на фоне сообщений о том, что российский лидер может взорвать ядерную боеголовку над Черным морем".
На Даунинг-стрит не прокомментировали встречу Уоллеса, но заявили, что президенту РФ Владимиру Путину "было заявлено ясно: применение ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям".
"Я бы не стал спекулировать на этом как на проблеме. Я думаю, что общественность должна быть заверена в том, что мы берем на себя сильное лидерство в этой области. Думаю, было бы ошибкой втягиваться в спекуляции на этом, вместо того чтобы сосредоточиться на том, что мы наблюдаем изо дня в день, а именно – на бессмысленных и варварских атаках на мирных жителей по всей Украине", - сказал представитель Даунинг-стрит.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.