Великобритания предупредила Путина, что применение ядерного оружия "приведет к тяжелым последствиям"

Издание отметило, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес находился в США для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином "на фоне сообщений о том, что российский лидер может взорвать ядерную боеголовку над Черным морем".

На Даунинг-стрит не прокомментировали встречу Уоллеса, но заявили, что президенту РФ Владимиру Путину "было заявлено ясно: применение ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям".

"Я бы не стал спекулировать на этом как на проблеме. Я думаю, что общественность должна быть заверена в том, что мы берем на себя сильное лидерство в этой области. Думаю, было бы ошибкой втягиваться в спекуляции на этом, вместо того чтобы сосредоточиться на том, что мы наблюдаем изо дня в день, а именно – на бессмысленных и варварских атаках на мирных жителей по всей Украине", - сказал представитель Даунинг-стрит.