Министр обороны Великобритании отправился на переговоры в США. СМИ сообщили, что среди тем – война РФ против Украины

Уоллес должен был сегодня участвовать в заседании Комитета по защите общин, но оно было перенесено, заявил представитель комитета.
Замминистра обороны Джеймс Хиппи сказал в эфире Sky News во вторник, что его босс Уоллес в Вашингтоне этим утром проведет переговоры. Хиппи отметил, что "мы находимся в то время, когда разговоры такого рода необходимы".
The Guardian называет поездку Уоллеса в США "спешно организованной". Министр намерен встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином и высокопоставленными лицами Белого дома. Издание пишет, что Уоллес обсудит ситуацию в Украине и другие "общие проблемы безопасности".
Evening Standard пишет, что среди тем, которые Уоллес будет обсуждать в США, есть также "угроза ядерной атаки".
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.