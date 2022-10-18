Министр обороны Великобритании отправился на переговоры в США. СМИ сообщили, что среди тем – война РФ против Украины

Уоллес должен был участвовать в заседании Комитета по защите общин, но его отменили Фото: EPA

Уоллес должен был сегодня участвовать в заседании Комитета по защите общин, но оно было перенесено, заявил представитель комитета.

Замминистра обороны Джеймс Хиппи сказал в эфире Sky News во вторник, что его босс Уоллес в Вашингтоне этим утром проведет переговоры. Хиппи отметил, что "мы находимся в то время, когда разговоры такого рода необходимы".

The Guardian называет поездку Уоллеса в США "спешно организованной". Министр намерен встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином и высокопоставленными лицами Белого дома. Издание пишет, что Уоллес обсудит ситуацию в Украине и другие "общие проблемы безопасности".

Evening Standard пишет, что среди тем, которые Уоллес будет обсуждать в США, есть также "угроза ядерной атаки".