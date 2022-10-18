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Министр обороны Великобритании отправился на переговоры в США. СМИ сообщили, что среди тем – война РФ против Украины

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Уоллес должен был участвовать в заседании Комитета по защите общин, но его отменили
Уоллес должен был участвовать в заседании Комитета по защите общин, но его отменили
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании отправился на переговоры в США. Об этом сообщает The Telegraph 18 октября.

Уоллес должен был сегодня участвовать в заседании Комитета по защите общин, но оно было перенесено, заявил представитель комитета.

Замминистра обороны Джеймс Хиппи сказал в эфире Sky News во вторник, что его босс Уоллес в Вашингтоне этим утром проведет переговоры. Хиппи отметил, что "мы находимся в то время, когда разговоры такого рода необходимы".

The Guardian называет поездку Уоллеса в США "спешно организованной". Министр намерен встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином и высокопоставленными лицами Белого дома. Издание пишет, что Уоллес обсудит ситуацию в Украине и другие "общие проблемы безопасности". 

Evening Standard пишет, что среди тем, которые Уоллес будет обсуждать в США, есть также "угроза ядерной атаки".

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Великобритания, ядерное оружие, Пентагон, переговоры, война России против Украины, Бен Уоллес
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